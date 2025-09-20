恋心が冷めていく…。男性のイライラが募る「デート中の行動」
デート中にする無意識の行動が男性の恋心を冷めさせる原因になってしまうことも。
そこで今回は、男性のイライラが募る「デート中の行動」を紹介します。
待ち合わせにいつも遅刻
デートの待ち合わせにいつも遅刻しているようだと、男性の気持ちは冷めていきます。
なぜなら、遅刻してくるということは「デートを楽しみにしてくれている」とは感じられないから。
時間に厳しい男性もいるので、交通機関の遅れなど自分ではどうすることもできない場合を除き、デートの待ち合わせに遅刻しないようにしましょう。
全然話を聞いてくれる様子がない
デート中の会話で女性が一方的に話してばかりという状態を続けるのも避けるべき。
男性に話をするスキを与えないようだと「あまり俺に興味がないのでは？」と思われてしまうので、自分が話をしたら男性の話を聞くなどして、会話の主導権を男性にも握らせることを意識しましょう。
スマホを見ていることが多い
デート中にスマホを見ていることが多いなら、男性の気持ちは冷めていく一方でしょう。
男性は「彼女から全く相手にされていない」と感じて単純に「俺に興味がないんだ」となってしまいます。
さすがにスマホの電源を切っておく必要はありませんが、デート中にスマホを見るのは必要最低限にするように意識すべきです。
好きな男性との関係性を深める上でデートは大切な機会だからこそ、今回紹介した行動を無意識にしていないか改めて確認してみてくださいね。
🌼もっと距離を縮めたい。男性との「お泊まりデート」で注意したいこと