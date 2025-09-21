サウンドチェックで音をかき鳴らし「山人！」と煽れば、ステージはもう彼らの独壇場。彼らとはThe BONEZ。そのままステージを降りることなく、「山人、ヨロシク！」とJESSE（Vo, G）の声を合図に、メンバー4人でコブシを合わせながら掛け声を出し、意志もひとつに。

そして始まったライブ本番は、のっけから強力な一体感と絆の深さ、熱さと幸せのみ。T$UYO$HI & ZAX 最強のリズム隊にJESSE＆KOKIの圧倒的なパフォーマンスが観客を魅了した。まさにThe BONEZメンバーとBONERがフロアを占領してると言えるだろう。途中、JESSEの手つきでフロアのBONERを左右に分かれさせ、フロアの空いたスペースのド真ん中に立ったJESSEは叫んだ。「オマエら、溜まってんだろ！」

それを合図にThe BONEZサウンドが轟けば、ウォールオブデスはもちろん、BONERに上げられたJESSEはクラウドサーフ。そうしたエキサイティング極まるシーンの数々もあれば、「Thread & Needle」ではBONERからどでかいコーラスが巻き起こり、共に歌いながらThe BONEZファミリーの絆はさらに強くなるばかりだった。

「今日出たバンド、愛してる！ これから出るバンド、愛してる！ 明日出るバンド、愛してる！ オマエらが思っているより俺、オマエらを愛してる!!」──JESSE

「SUNTOWN」を、より一層、愛情深く強く、響かせるThe BONEZの4人がステージにいた。

◆ ◆ ◆

──お疲れさまでした。すでに酔っぱらってる感じもしますが（笑）。

ZAX（Dr）：全然酔っぱらってないですよ。

T$UYO$HI（B）：まだ2杯目なんで！

──今回の＜山人音楽祭＞は10周年を迎えたんですが、今日のステージの手応えは？

JESSE（Vo, G）：手応えはバッチシですよ。俺ら、＜山人音楽祭＞は2回目。G-FREAK FACTORYがずーっと門番をしてきたのがこの＜山人音楽祭＞。日本中にその地元出身のバンドがいて、例えばこの群馬だったらFOMAREがいる。ちゃんと若手が育ってるし、昔活動していてすでに解散しているバンドも多い。そんな中、足を引きずりながらでも続けた結果、10年も＜山人音楽祭＞が続いているんだなと。今日のMCでも言ったけど、メインステージとサブステージが一緒になるといいのにな。ムズいと思うけど。最近、サブステージに出てるバンドのほうがおもしろかったりするんで。コイツらがメインに立ってもいいのになってバンドも、いっぱいいる。

──サブステージに立つバンドは、次はメインステージだって気迫が凄いですから。

ZAX：でも音楽やミュージシャンには“定年退職”がないんで（笑）、俺らは俺らで張るし。でも気迫凄いバンドのヤツら、いっぱいいるよね。カッコいいヤツらが。

T$UYO$HI：俺らも、＜京都大作戦＞では何回も牛若ノ舞台に出たしね。

JESSE：サービス映像とか後の映像を観れば分かるけど、前にカメラが何台もあって。最前で観るために何時間も前から並んでくれている人より前にカメラがあるってのはつまらねえなって、最近思った。

──The BONEZは、ミュージシャンとファンという感じではなく、メンバー4人とBONERというThe BONEZファミリーを築き上げているようなライブを展開しますね。ただ圧倒するだけでなく、愛情や気持ちのキャッチボールをしている。

JESSE：それ嬉しいね。

──だから「SUNTOWN」で“愛してる”って言葉を繰り返したとき、ファミリーたちは心の底から喜んでいました。

JESSE：まあ、俺は普段あんなこと言わないし（笑）。

──女にしか言わない？

JESSE：女には絶対に言わない（笑）。「愛してる」のは嫁だけです。

──そこは書いたほうがいいですよね（笑）。でも普段からそういう言葉はあまり言わない？

JESSE：言わない。けど、ステージに立っていて、今日はそう思っちゃったんですよ。ステージ袖にあれだけバンドマンが見てくれているのも、一番の勲章というか。出演する仲間に「ライブ、観に来てね」とか言わないじゃん、こっちは。

T$UYO$HI：最近は、ちゃんとライブを観たいからPA卓のほうにいるミュージシャン仲間もいる。

KOKI（G）：どっちも嬉しいですよ。

JESSE：だから実ってるなって感じる。ライブをいっぱいしているからそういうことになっているのかは分からないけど、とにかくうちらの気合いがちゃんと伝わっているなって。嬉しいです。

──The BONEZの愛しているバンドのひとつが、＜山人音楽祭＞の主宰でもあるG-FREAK FACTORYです。改めて彼らに声を掛けるなら？

JESSE：メンバーも替わりつつここまで走ってきて、ようやくG-FREAK FACTORYはバンドになったと思う。うちらもKOKIが入って4年？

KOKI：5年ぐらい。

JESSE：メンバーになった日から正式メンバーなんだけど、“バンドになってんな”というのは人から言われて気づくものじゃん。G-FREAK FACTORYはドラマーが新しくなったんだとか、それを全く考えもしなくなった。Leoが叩いてるのは当たり前のことでさ。よっぽどライブをしてきたんだなと思う。「今後どうしたいんですか？」とか聞かれることもあるけど、そんなのはどうでも良くて、今日を本気でやって、明日も本気でやって、それがずっと続くといいなと思う。G-FREAK FACTORYも対バンしていたいバンドのひとつなんで、絶対にやめてほしくねえなって。まっ、やめるって誰も言ってないけど（笑）。

T$UYO$HI：俺が初めてLAに行ったとき、G-FREAK FACTORYとUZUMAKIとInsolenceがライブやるのを、Kと二人で観に行って。LAはスゲーとか、俺もこういうところでライブしたい！とか思ったところにいたバンドが、G-FREAK FACTORY。

──Pay money To my Painの初期ですか？

T$UYO$HI：Pay money To my Painが始まる前だから、2004年ぐらい。俺の人生の局面にいたときに出会ったバンド＝G-FREAK FACTORYと、今もこうやって一緒にやれているのは嬉しいな。

JESSE：続けていると、やっぱそういうことも起こる。

ZAX：続ける力って、一番難しいからね。

JESSE：俺は2002年ぐらいからRIZEとG-FREAK FACTORYと対バンしているんで、もう23年ぐらい一緒にやってきたことになる。

──そんなThe BONEZは、10月からワンマンツアー＜Tour 2025 I’m Not Your King＞をスタートさせます。

JESSE：楽しみです。タイトルどおり、べつに俺らが冠をつけてるわけでもなくて、“王様なんている世界、つまんなくね？”ってのを見せるツアーなんで、おもしろいと思う。

──The BONEZのライブを観終わったとき、幸せな気分になるんですよ。どんな激しいステージだろうが、やっぱ人柄が出るんでしょうね。

JESSE：いや、俺ら、ほんとはサイテーなヤツの集まりっすよ（笑）。

ZAX：俺だけっすよ、まともなのは（笑）。

JESSE：なんでやねん！

取材・文◎長谷川幸信

写真◎淵上裕太

ライブ写真◎HayachiN

