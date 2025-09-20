脈ナシなんだな…。恋愛対象に見られていないとわかる「男性の発言」
気になる男性にアプローチした時、好印象な対応をしてくれたとしても、発言内容によっては脈ナシなのがすぐに判明することも。
そこで今回は、恋愛対象に見られていないとわかる「男性の発言」を紹介します。
「ここのところ忙しくて…」
気になる男性を食事などに誘った時、「ここのところ忙しくて…」など忙しいを理由に断られるなら脈ナシの可能性大。
もし、気になる女性に誘われたら、男性はどんなに忙しくても「OK」と即快諾するものですし、女性に誘われた時間帯の予定を空けようと必死になるでしょう。
「今は彼女はいらないかな…」
男性は気になる女性に対して「彼女欲しい」「彼女がいない」と口にすることはあっても「彼女はいらない」とは言わないもの。
もし気になる男性と恋愛トークになった時に「今は彼女はいらないかな…」と言われたら、脈ナシと判断したほうがいいでしょう。
男性の中には女性の自分への好意に気付いていて、「付き合う可能性はない」という意味で言う人もいます。
もちろん現段階で脈ナシ出会っても逆転できる可能性もありますが、そんな状態でしつこくアプローチしても逆効果になるだけなので、一旦距離を追いて改めてアプローチの機会を見つけるようにしましょうね。
