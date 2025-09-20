若返り効果抜群！おば見え知らずの【小顔ショートヘア】最旬スタイル作りのコツ
「最近なんだか髪型が決まらない…」そんな時は、思い切ってショートヘアにアップデートするのがおすすめ。毎日のスタイリングがラクになるだけでなく、若返り効果まで期待できるんです。そこで今回は、大人世代にぴったりな“老け見え回避”の小顔ショートヘアを叶える最旬のポイントを紹介します。
🌼透明感ヘアカラーで−５歳見え！小顔＆若返りを叶える【大人の最旬レイヤーショート】
顔周りスッキリ！小顔を叶える黄金バランスは「前長め×後ろ短め」
ショートヘアで小顔に見せたいなら、トップを少し長めに、サイドと後ろはコンパクトに仕上げるのが正解。首元がスッキリ見えることで、自然にフェイスラインが引き締まった印象に。
さらにトップのボリュームをコントロールすることで縦のラインが強調され、顔全体がキュッと小さく見えます。
前髪で印象チェンジ！「斜めライン」で若々しさをプラス
老け見えを防ぎたいなら、前髪は“まっすぐ”ではなく“斜め”がキーポイント。軽く流れるように仕上げることで、輪郭をソフトに見せ、ぐっと若々しい印象になります。
目の上で少しカーブを描くように仕上げれば、視線も自然に上がって表情まで明るく見える効果が。長さは少し長めに残し、額をほどよくカバーするとさらに洗練された雰囲気に。
「ひし形シルエット」が鉄則！立体感で一気にアカ抜け
全体のフォルム作りで意識したいのが“ひし形シルエット”。トップにふんわりボリュームを出し、サイドをやや絞ることで自然と立体感が生まれます。
ひし形はバランスがとりやすく、小顔効果も抜群。スタイリングの際は、ドライヤーで根元を立ち上げたり、軽くワックスをなじませて空気感をプラスするのがコツです。
老け見え回避の近道は「小顔ショート」へのアップデート！
ショートヘアはただ短くするだけではなく、ちょっとしたバランスや前髪の仕上げ方で印象が激変します。今回紹介したポイントを取り入れれば、“老け見え”とは無縁の最旬スタイルが完成しますよ。＜image出典：instagram（@hatori0307）＞