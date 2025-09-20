真に受けちゃダメ。男性が「不倫相手の女性」によく言うセリフ

不倫が良くないこととはわかっていても、かすかな望みを持って関係をズルズル続けてしまう女性は少なくありません。

そこで今回は、男性が「不倫相手の女性」によく言う要注意なセリフを紹介します。

「俺にとって一番の癒し」


不倫相手の女性と一緒にいる時間の心地良さを失いたくないと考える男性は少なくありません。

そのため、「俺にとって一番の癒し」などと口にして不倫相手の女性のことをさり気なく褒めつつ、暗に「妻といても癒されない」「妻との関係はうまくいっていない」と匂わせているのです。

「君は俺だけのもの」


男性は不倫相手の女性のことを縛ることはできませんが、それでも独占欲が働いてしまうもの。

そのため、「君は俺だけのもの」と何度も口にして、不倫相手の心を自分に縛り付けようとするでしょう。

それでも、いざという時には責任を負わずに逃げる男性も少なくないので、絶対に信じてはいけないセリフと言えます。

「出会う順番が間違いだった」


絶対に信じてはいけないのが「出会う順番が間違いだった」というセリフ。

男性としては「妻よりも先に出会えていたら２人の運命は違った」という都合の良いセリフで、年齢差を考えれば現実的じゃない場合もあります。

しかも、そういう男性は新たな女性との出会いがあると、同じセリフをその女性にも高いでしょう。

不倫する男性は相手の女性をキープしていくためだけに今回紹介したセリフを口にするものなので、ぜひ真に受けないようにしていきましょうね。

