本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）に本拠地でジャイアンツと対戦する。前日、レギュラーシーズンでは現役最終登板となったクレイトン・カーショー投手の4人の子供たちが始球式に登場。山本由伸も捕手役で現れ、なんともホッコリする光景が広がった。

ドジャース一筋のレジェンド左腕カーショーが今季限りで引退。この日はカーショーの子供たちが試合前の始球式で登場した。捕手役はカーショー、山本ら4人が務めたが、子供たちは大暴投。カーショーも由伸も、ボールを掴むことなく終わったが、球場内に笑顔が広がった。

生中継したNHK-BSで、放送開始とともに映った光景。X上のファンも「温かく心に残る素敵な瞬間でした！」「カーショーkidsによるファーストピッチ すごく良かった」「カーショーのお子様みんな可愛い」「始球式一人もカーショーに投げなくてワロタw」「カーショウキッズのボール来なくて棒立ちの由伸かわいいw」「誰も由伸の所に投げないw」「カーショウキッズそれぞれの大暴投で山本由伸のとこ来なかった笑笑」などと和んでいた。



（THE ANSWER編集部）