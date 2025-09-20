肩甲骨をほぐす効果も。１日１セット【骨盤を整えて太りにくい下半身へ導く】簡単ポーズ

下半身が太りやすい、上半身のラインがすっきりしない…。そんな悩みの原因のひとつが「骨盤の歪み」と「肩甲骨まわりの硬さ」です。そして、この２つを同時に整えてくれるのが、ヨガの簡単ポーズ【カポタアーサナ】。骨盤の位置をリセットすることで太りにくい下半身づくりをサポートし、肩甲骨を大きく開く動きで上半身の姿勢改善やスタイルアップにつながります。

🌼下腹スッキリ＆姿勢美人に！１日１セット【骨盤の歪みを整える】簡単ポーズ

カポタアーサナ

（１）片脚をカラダの前に、もう片脚をカラダの後方にして座る

（２）後方の脚のつま先を腕に引っ掛ける（３）（２）の状態をキープし、もう片方の腕で胸を突き出すようなイメージで、つま先を引っかけている腕をつかむ（４）（３）の姿勢をゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする左右、それぞれ行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「胸がスッキリ開いた状態をキープすること」がポイント。ポーズをキープする際に視線が下を向いて背中が丸まった状態にならないように注意して実践してくださいね。＜ヨガ監修：TOMOMI（インストラクター歴３年）＞