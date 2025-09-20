クリスマスケーキこそラグジュアリーに！【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】の味のアート作品3種類
60年以上にわたりハワイ・ホノルルでラグジュアリーホテルの地位を守り続けてきたザ・カハラ・ホテル＆リゾート。2020年にみなとみらいに開業した【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】では、2025年10月1日（水）より、14階にある THE KAHALA Lounge でクリスマスケーキの予約を開始。ひと口の中に多彩な味わいが響き合う繊細なケーキを３種類用意します。
｜多彩な味が広がる味の芸術品
ペストリー料理長の郄田一哉氏が厳選した素材を使い、クリームやガナッシュ、ムースなどをミリ単位で重ね合わせたケーキは、素材それぞれの個性が引き立つ魔法の味を楽しめます。
▲ペストリー料理長の郄田一哉氏
｜プルメリアの花が咲く真っ赤なケーキ
今年の新作＜THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”＞は、その名の通り真っ赤なケーキ。フリュイルージュ（赤い果実）を使った鮮やかな色使いには、ピスタチオクリームでクリスマスカラーの緑をプラス。トッピングしたチョコレートの花はポインセチアやシクラメンではなく、ハワイのフラワーレイに好んで使われるプルメリアを選ぶのも、ザ・カハラ 横浜ならではのこだわりです。
▲＜THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”＞ ￥12,960（税込） ※40個限定
外側には、ラズベリーをはじめブルーベリーやブラックベリーなど7種類の果実を使った真っ赤なムースをまとい、中には赤い果実のガナッシュのほか、マスカルポーネやホワイトチョコレートを使ったバニラクリームで層を作り、心地よい歯応えのクランブルを忍ばせます。タヒチ産のバニラで使い香り高いケーキに仕上げています。
▲ルージュカラーがひと際華やか
｜コナコーヒーが香るチョコレートケーキ「オペラ」
フランスの伝統的なチョコレートケーキ「オペラ」を極めるため、フランスの「トロワグロ」など名店で修行を重ねた郄田氏。クラシカルな技法にこだわりながら、モダンで斬新なビジュアルにアレンジした逸品です。バタークリームやアーモンドスポンジに染み込ませたコーヒーは、ハワイ発祥のホテルをリスペクトして、コナコーヒーをエスプレッソ用に抽出して使います。
▲＜CHRISTMAS OPERA＞ ￥10,800（税込） ※50個限定
オペラ伝統の7層仕立てを守りながら、糖度の高いコーヒーシロップを染み込ませたアーモンドスポンジに加え、コーヒー風味のバタークリームやガナッシュクリームなどを重ね、トップはグラッサージュショコラで艶々に。その上に2枚の板チョコを空中で重ね、鋭い尖塔のように立ち上がるチョコレートと金箔がよく映える、驚きいっぱいのビジュアルです。
▲ホテルのシグネチャーケーキ「オペラ」
一口食べると香り高いエスプレッソの風味が広がり、優しく寄り添うガナッシュの苦味も心地よい出来栄え。甘さ控えめで男性でも食べやすく、金箔が色を添える上質さ満点のケーキです。
｜フルーツやエディブルフラワーを飾るチーズケーキ
厳選した素材をふんだんに使ったベイクドタイプのチーズケーキは、エディブルフラワーやイチゴ、ラズベリー、ブルーベリーが飾られ、ザ・カハラ・ホテルのシンボルマークを描いたホワイトチョコレートをトッピング。
▲＜CHRISTMAS FROMAGE＞ ￥8,640（税込） ※60個限定
フランス産のフレッシュチーズ “フロマージュ・ブラン” と国産のサワークリームがマリアージュするベイクドチーズケーキです。上質な甘味はヴァローナのホワイトチョコレートと、フランスの老舗養蜂メーカー「アピディス」のラベンダーの蜂蜜を使用。香りとまろやかさ、優しい甘さと酸味のバランスにこだわった一品です。
▲湯煎焼きすることでしっとりなめらか口当たりに
ひと口の中に多彩な味の小宇宙が広がる【ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜】のクリスマスケーキ。年に一度、大切な人と共に過ごす夜だからこそ、見て食べて、想い出に残しておきたい特別な品をぜひ選んでみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん＞
場所：THE KAHALA Lounge（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階） 申込期間：2025年10月1日（水）〜12月15日（月） 引渡し期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木） 予約方法：店頭 / Web / 電話 予約・問：045-522-0077 Web予約：https://www.tablecheck.com/shops/thekahala-yokohama-lounge/reserve