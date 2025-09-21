¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¦¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¦¹âÅÄÀ»»Ò¡¦°Àº¬¤Þ¤³¤È¡¦±©Ìî¾½µª¡¦¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¡¢Àª¤¾¤í¤¤¡ª¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡×¤ÎÀÎ¤Èº£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Íµ¤·àÃÄ¡¢¡È·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡É¤¬2025Ç¯¡¢45¼þÇ¯¶½¹Ô¤ò¾å±é¡£¥²¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿½é²Æ¸ø±é¤ËÂ³¤¯¡¢½©Åß¸ø±é¡ØÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡Ù¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ä¡£¼çºË¡¦¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê¡¢ºÂÉÕºî²È¡¦ÃæÅç¤«¤º¤½ñ²¼¤í¤·¤Ç¡¢45Ç¯Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Î¥»¥ë¥Õ¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¦¥»¥ë¥Õ¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎÍ×ÁÇ¤â¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢·àÃÄ°÷¡¢¸µ·àÃÄ°÷¡¢¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¤Þ¤Ä¤ê¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡£¸ø±é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´ÇÈÄÇÐÍ¥¤Î¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢¹âÅÄÀ»»Ò¡¢°Àº¬¤Þ¤³¤È¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢±©Ìî¾½µª¡¢¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¤Î·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë6¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÏÃÂê¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¡ª
¢£¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤Ë¡Ö±ü¹Ô¤¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¥ï¥±
¡½¡½¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤³¤Ï¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅÅÄ¡§¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
±©Ìî¡§¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£
¸ÅÅÄ¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢¾¯¤·Á°¤Ë°û¤ß²°¤Ç½÷¤Î»Ò3¿Í¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤«¤Ê¡£
¹âÅÄ¡§ÃÎ¤é¤ó¤¬¤Ê¡£
±©Ìî¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¹âÅÄ¡§ÄÌ¾ï±Ä¶È¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤À¤Ê¡£
¸ÅÅÄ¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ä¤í¡£
¤¸¤å¤ó¡§ÀÎ¤Ï¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡¢Êá¿©¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥é¤ì¤ë¤È¤Ï¡£
°Àº¬¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£
¹âÅÄ¡§¤À¤±¤É¸ÅÅÄ¤µ¤ó¡¢½÷¤Î¿Í¤ò¥Õ¥Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¬¥Õ¥é¤ì¤Æ¤Ï¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¤¸¤å¤ó¡§ÀÎ¤Îµ²±¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡£¸À¤¦¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«±ü¹Ô¤½Ð¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¹âÅÄ¡§±ü¹Ô¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤È¤·¡§¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤â¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¸å¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò²¿ÅÙ¤â¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Àº¬¡§¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¹âÅÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¸å¤í»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É·ë¶É¥Õ¥é¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¸ÅÅÄ¡§¥Õ¥é¤ì¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ä¤Ê¡£
¡½¡½¿§ÃË¤Ç¤¹¤Í¡£
±©Ìî¡§¤¨¤¨¡Á¡©
¢£±©Ìî¾½µª¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Ö¤óÅÁÀâ¤Î¿Í¡×
¡½¡½±©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÀª¤¾¤í¤¤¤Î·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¸ø±é¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤Ç¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±©Ìî¡§¤¹¤Ã¤´¤¤ÃÊ¼è¤ê¤¬¤¤¤¤¤·¡¢ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤Î¤¦¤¨¤µ¤ó¤Î¡È1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Î¸Å¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢1Æü¤½¤³¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ò¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤¬¤¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î»ý¤Á¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Àº¬¡§±©Ìî¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÀÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÅöÀÎ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡£ÀÎ¤Ï±é½Ð½õ¼ê¤â¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¤ß¤ó¤Ê·àÃÄ°÷¤¿¤Á¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°áÁõ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¾®Æ»¶ñ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¤¬¤¤¤ë¤·¡¢±é½Ð½õ¼ê¤¬¤¤¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÃÊ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±©Ìî¤µ¤ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ËµÞ¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¡Ê7·î30Æü¡Ë¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¡£
±©Ìî¡§¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¹¤®¤ÆÌ´¤Î¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îº¬¤Ã¤³¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³°Â¦¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¹âÅÄ¡§Ãæ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±©Ìî¡§ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¤À¤«¤é´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤·¡§ËÍ¤é¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¿·´¶Àþ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
±©Ìî¡§Åö»þ¤Ï½½²¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¾®²°¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°Àº¬¡§¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤È¤¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ç¥£¥¹¥¯²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
±©Ìî¡§»ä¤¿¤Á¡¢¤¿¤Ö¤óÅÁÀâ¤Î¿Í¤À¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤È¤·¡§¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥²¥¹¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹âÅÄ¡§¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¤Ï¡Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤«¤éÍè¤¿¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§¥é¥é¥é¤Ç²Î¤¦¡¢¤Ê¡£Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¡£
¤µ¤È¤·¡§Äë¹ñ·à¾ì»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥é¥é¥é¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£
¹âÅÄ¡§¤¢¤Ï¤Ï¡ª
±©Ìî¡§º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡£
¤µ¤È¤·¡§¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Ï°áÁõ¤â¼êºî¤ê¡£¹ÃÑÉ¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ëÁÇºà¤Ç½¤¤¤¬¡¦¡¦¡¦
¤¸¤å¤ó¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¹°á¼¼¤ËÀðÉ÷µ¡¤È¤«Ã¦½¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
±©Ìî¡§¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Í¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤¢¤ì¤Ï²¿¡©¡¡½¤¤ÂÐºö¡©¡Ê¾Ð¡Ë
°Àº¬¡§°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¡£
¹âÅÄ¡§¤ß¤ó¤Ê¡¢´À¤«¤¯¤·¡£
°Àº¬¡§»¨¶Ý¤ò¼è¤ê¡¢´¹µ¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡©
¹âÅÄ¡§½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
°Àº¬¡§½¤¤ÂÐºö¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¸¤å¤ó¡§ÀÎ¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÃÏ¹ö¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½°áÁõ¤òÀö¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ÅÅÄ¡§¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤Ï¤¤¡£ÀÎ¤Ï¹ÃÑÉ¤È¤«¤âÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÅÉ¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´ðËÜ»æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Å·Æü´³¤·¤·¤Æ¤âÆ÷¤¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¹âÅÄ¡§µÒÀÊÅÐ¾ì¤È¤«¤¢¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¡Ö½¤¤¡×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿¡£
±©Ìî¡§¤ä¤À¡Á¡£
¤¸¤å¤ó¡§¸¤¤Î½¤¤¤¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡£
±©Ìî¡§¤ß¤ó¤Ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤ª¤¦¤è¡¼¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢°û¤ó¤Ç¤â²È¤Ëµ¢¤ë¡Ö¶âµû¤Ë¥¨¥µ¤ä¤é¤Ê¡×
¡½¡½º£²ó¡¢45¼þÇ¯¶½¹Ô¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï½êÂ°41¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£
¸ÅÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½½êÂ°35¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Íµ¤·àÃÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤À¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·àÃÄ45¼þÇ¯¤Îº£¡¢²þ¤á¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅÅÄ¡§¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¢¤ë¡¢1»þ´Ö40Ê¬¤Î°ìËë¤â¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±©Ìî¡§»¿À®¡ª
¹âÅÄ¡§Æ±¤¸¤¯¡£
¤¸¤å¤ó¡§ËÜÂ¿·à¾ì¤Ç2¥õ·î¤È¤«¤Í¡£
°Àº¬¡§¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤À·àÃÄ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£²æËý¤·¤Æ¡£
¸ÅÅÄ¡§¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¤Ï¤ª¤¤¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3»þ´ÖÈ¾Ä¶¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥±¥Ä¤¬ÄË¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±©Ìî¡§Ã»¤¯½ª¤¨¤Æ¡¢²¼ËÌ¤Ø°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£
¸ÅÅÄ¡§2»þ¤«¤é»Ï¤á¤Æ3»þÈ¾¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£
¹âÅÄ¡§¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À°û¤ß²°¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¸ÅÅÄ¡§¤ª¤¤¤é¤Ï4»þ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡£
¤¸¤å¤ó¡§Ã»¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¼Çµï¤ò¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¶á¾ì¤ÇÃÏÆ»¤ËÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§²¼ËÌÂô¤È¤«»°¸®Ãã²°¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Êâ¤¤¤Æµ¢¤ì¤ë¡£
¤µ¤È¤·¡§¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÄ¡§·ë¶É¡¢²È¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤Ï¤ë¤Î¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§¶âµû¤Î¥¨¥µ¡¢¤ä¤é¤Ê¡£
¤µ¤È¤·¡§¤Ê¤ó¤«¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶âµû¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°Àº¬¡§ºÇ½é¤ÎÏÃ¤ËÌá¤Ã¤¿¡ª
Á´°÷¡§¤¢¤Ï¤Ï¡ª
¢£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¡×¤òÄ¹¤¯¤Ç¤¤¿¤é
¡½¡½¡Ö¼¡¤Ï·àÃÄ50¼þÇ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤â¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤é¤Ð¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡£
¤¸¤å¤ó¡§²þ¤á¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀª¤¾¤í¤¤¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤¿Ëº¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¸ÅÅÄ¡§¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¤Ë¡ËÁ´Á³¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£
¤µ¤È¤·¡§Á´Á³¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤É¤Ê¤¿¤«45¼þÇ¯¶½¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ó¥·¤Ã¤È¤Ò¤È¸À¡£
±©Ìî¡§¤¨¡¼¡ª¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¸þ°æ¡ÊÍý¡Ë¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¸þ°æ¤¯¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Î±©Ìî¤µ¤ó¤«¤é¡£
¸ÅÅÄ¡§·è¤á¤í¤è¡£
±©Ìî¡§45¼þÇ¯¶½¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï45¼þÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤ó¡©
±©Ìî¡§·àÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î45¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤¢¤¢¡£
±©Ìî¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨¤µ¤ó¤Î45¼þÇ¯¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ÅÅÄ¡§¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¸À¤¦¤¿¡ª
Á´°÷¡§¡ÊÇï¼ê¡Ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ë¾·î¤Õ¤ß¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡2025Ç¯·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ45¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦½©Åß¸ø±é ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Þ¤Ä¤ê ¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡ØÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡Ù¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¦¤Þ¤Ä¤â¤È»ÔÌ±·Ý½Ñ´Û¤Ë¤Æ9·î19¡Á23Æü¡¢Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ10·î9¡Á23Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ë¤Æ11·î9Æü¡Á12·î26Æü¾å±é¡£
¢£¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤Ë¡Ö±ü¹Ô¤¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¥ï¥±
¡½¡½¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤³¤Ï¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅÅÄ¡§¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
±©Ìî¡§¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£
¸ÅÅÄ¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢¾¯¤·Á°¤Ë°û¤ß²°¤Ç½÷¤Î»Ò3¿Í¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤«¤Ê¡£
¹âÅÄ¡§ÃÎ¤é¤ó¤¬¤Ê¡£
±©Ìî¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¹âÅÄ¡§ÄÌ¾ï±Ä¶È¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤À¤Ê¡£
¸ÅÅÄ¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ä¤í¡£
¤¸¤å¤ó¡§ÀÎ¤Ï¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡¢Êá¿©¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥é¤ì¤ë¤È¤Ï¡£
°Àº¬¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£
¹âÅÄ¡§¤À¤±¤É¸ÅÅÄ¤µ¤ó¡¢½÷¤Î¿Í¤ò¥Õ¥Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¬¥Õ¥é¤ì¤Æ¤Ï¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¤¸¤å¤ó¡§ÀÎ¤Îµ²±¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡£¸À¤¦¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«±ü¹Ô¤½Ð¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¹âÅÄ¡§±ü¹Ô¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤È¤·¡§¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤â¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¸å¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò²¿ÅÙ¤â¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Àº¬¡§¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¹âÅÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¸å¤í»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É·ë¶É¥Õ¥é¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¸ÅÅÄ¡§¥Õ¥é¤ì¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ä¤Ê¡£
¡½¡½¿§ÃË¤Ç¤¹¤Í¡£
±©Ìî¡§¤¨¤¨¡Á¡©
¢£±©Ìî¾½µª¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Ö¤óÅÁÀâ¤Î¿Í¡×
¡½¡½±©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÀª¤¾¤í¤¤¤Î·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¸ø±é¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤Ç¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±©Ìî¡§¤¹¤Ã¤´¤¤ÃÊ¼è¤ê¤¬¤¤¤¤¤·¡¢ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤Î¤¦¤¨¤µ¤ó¤Î¡È1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Î¸Å¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢1Æü¤½¤³¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ò¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤¬¤¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î»ý¤Á¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Àº¬¡§±©Ìî¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÀÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÅöÀÎ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡£ÀÎ¤Ï±é½Ð½õ¼ê¤â¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¤ß¤ó¤Ê·àÃÄ°÷¤¿¤Á¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°áÁõ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¾®Æ»¶ñ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¤¬¤¤¤ë¤·¡¢±é½Ð½õ¼ê¤¬¤¤¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÃÊ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±©Ìî¤µ¤ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ËµÞ¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¡Ê7·î30Æü¡Ë¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¡£
±©Ìî¡§¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¹¤®¤ÆÌ´¤Î¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îº¬¤Ã¤³¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³°Â¦¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¹âÅÄ¡§Ãæ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±©Ìî¡§ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¤À¤«¤é´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤·¡§ËÍ¤é¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¿·´¶Àþ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
±©Ìî¡§Åö»þ¤Ï½½²¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¾®²°¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°Àº¬¡§¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤È¤¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ç¥£¥¹¥¯²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
±©Ìî¡§»ä¤¿¤Á¡¢¤¿¤Ö¤óÅÁÀâ¤Î¿Í¤À¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤È¤·¡§¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥²¥¹¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹âÅÄ¡§¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¤Ï¡Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤«¤éÍè¤¿¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§¥é¥é¥é¤Ç²Î¤¦¡¢¤Ê¡£Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¡£
¤µ¤È¤·¡§Äë¹ñ·à¾ì»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥é¥é¥é¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£
¹âÅÄ¡§¤¢¤Ï¤Ï¡ª
±©Ìî¡§º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡£
¤µ¤È¤·¡§¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Ï°áÁõ¤â¼êºî¤ê¡£¹ÃÑÉ¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ëÁÇºà¤Ç½¤¤¤¬¡¦¡¦¡¦
¤¸¤å¤ó¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¹°á¼¼¤ËÀðÉ÷µ¡¤È¤«Ã¦½¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
±©Ìî¡§¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Í¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤¢¤ì¤Ï²¿¡©¡¡½¤¤ÂÐºö¡©¡Ê¾Ð¡Ë
°Àº¬¡§°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¡£
¹âÅÄ¡§¤ß¤ó¤Ê¡¢´À¤«¤¯¤·¡£
°Àº¬¡§»¨¶Ý¤ò¼è¤ê¡¢´¹µ¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡©
¹âÅÄ¡§½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
°Àº¬¡§½¤¤ÂÐºö¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¸¤å¤ó¡§ÀÎ¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÃÏ¹ö¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½°áÁõ¤òÀö¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ÅÅÄ¡§¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤Ï¤¤¡£ÀÎ¤Ï¹ÃÑÉ¤È¤«¤âÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÅÉ¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´ðËÜ»æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Å·Æü´³¤·¤·¤Æ¤âÆ÷¤¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¹âÅÄ¡§µÒÀÊÅÐ¾ì¤È¤«¤¢¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¡Ö½¤¤¡×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿¡£
±©Ìî¡§¤ä¤À¡Á¡£
¤¸¤å¤ó¡§¸¤¤Î½¤¤¤¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡£
±©Ìî¡§¤ß¤ó¤Ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤ª¤¦¤è¡¼¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢°û¤ó¤Ç¤â²È¤Ëµ¢¤ë¡Ö¶âµû¤Ë¥¨¥µ¤ä¤é¤Ê¡×
¡½¡½º£²ó¡¢45¼þÇ¯¶½¹Ô¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï½êÂ°41¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£
¸ÅÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½½êÂ°35¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Íµ¤·àÃÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤À¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·àÃÄ45¼þÇ¯¤Îº£¡¢²þ¤á¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅÅÄ¡§¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¢¤ë¡¢1»þ´Ö40Ê¬¤Î°ìËë¤â¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±©Ìî¡§»¿À®¡ª
¹âÅÄ¡§Æ±¤¸¤¯¡£
¤¸¤å¤ó¡§ËÜÂ¿·à¾ì¤Ç2¥õ·î¤È¤«¤Í¡£
°Àº¬¡§¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤À·àÃÄ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£²æËý¤·¤Æ¡£
¸ÅÅÄ¡§¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¤Ï¤ª¤¤¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3»þ´ÖÈ¾Ä¶¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥±¥Ä¤¬ÄË¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±©Ìî¡§Ã»¤¯½ª¤¨¤Æ¡¢²¼ËÌ¤Ø°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£
¸ÅÅÄ¡§2»þ¤«¤é»Ï¤á¤Æ3»þÈ¾¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£
¹âÅÄ¡§¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À°û¤ß²°¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¸ÅÅÄ¡§¤ª¤¤¤é¤Ï4»þ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡£
¤¸¤å¤ó¡§Ã»¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¼Çµï¤ò¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¶á¾ì¤ÇÃÏÆ»¤ËÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§²¼ËÌÂô¤È¤«»°¸®Ãã²°¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Êâ¤¤¤Æµ¢¤ì¤ë¡£
¤µ¤È¤·¡§¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÄ¡§·ë¶É¡¢²È¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤Ï¤ë¤Î¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§¶âµû¤Î¥¨¥µ¡¢¤ä¤é¤Ê¡£
¤µ¤È¤·¡§¤Ê¤ó¤«¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶âµû¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°Àº¬¡§ºÇ½é¤ÎÏÃ¤ËÌá¤Ã¤¿¡ª
Á´°÷¡§¤¢¤Ï¤Ï¡ª
¢£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¡×¤òÄ¹¤¯¤Ç¤¤¿¤é
¡½¡½¡Ö¼¡¤Ï·àÃÄ50¼þÇ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤â¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡§¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤é¤Ð¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡£
¤¸¤å¤ó¡§²þ¤á¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀª¤¾¤í¤¤¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤¿Ëº¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¸ÅÅÄ¡§¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¤Ë¡ËÁ´Á³¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£
¤µ¤È¤·¡§Á´Á³¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤É¤Ê¤¿¤«45¼þÇ¯¶½¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ó¥·¤Ã¤È¤Ò¤È¸À¡£
±©Ìî¡§¤¨¡¼¡ª¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¸þ°æ¡ÊÍý¡Ë¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¸þ°æ¤¯¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Î±©Ìî¤µ¤ó¤«¤é¡£
¸ÅÅÄ¡§·è¤á¤í¤è¡£
±©Ìî¡§45¼þÇ¯¶½¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï45¼þÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤ó¡©
±©Ìî¡§·àÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î45¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤¸¤å¤ó¡§¤¢¤¢¡£
±©Ìî¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨¤µ¤ó¤Î45¼þÇ¯¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ÅÅÄ¡§¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¸À¤¦¤¿¡ª
Á´°÷¡§¡ÊÇï¼ê¡Ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ë¾·î¤Õ¤ß¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡2025Ç¯·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ45¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦½©Åß¸ø±é ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Þ¤Ä¤ê ¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡ØÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡Ù¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¦¤Þ¤Ä¤â¤È»ÔÌ±·Ý½Ñ´Û¤Ë¤Æ9·î19¡Á23Æü¡¢Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ10·î9¡Á23Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ë¤Æ11·î9Æü¡Á12·î26Æü¾å±é¡£