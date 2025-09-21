Perfume、年内で活動休止を発表「コールドスリープします」カムバック宣言も【全文】
【モデルプレス＝2025/09/21】3人組テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん・のっち・かしゆか）が、2025年12月31日をもって活動休止することが分かった。9月21日、公式サイトを通じて発表された。
今年でデビュー20周年を迎えた同グループは、公式サイトを通じてコメントを発表。「私たちPerfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです」とこれまでの活動を振り返り、「『輝いている私たちを歴史に残すこと』それはPerfumeの夢のひとつでした」と思いを伝えた。
そして、「そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と活動休止を宣言。「Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と決断の理由を明かした。
今回の活動休止については、「初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」と説明し、「3人がチャレンジしたいと前に進むことにしました」とコメント。続けて「私たちを支え、応援してくださっているすべてのみなさまに、心から感謝しています」とファンへの感謝を記し、「一度も休まずずっとPerfumeを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです」と呼びかけた。
最後には「それもこれも、また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と結び、カムバックへの意欲も綴っていた。
Perfumeは、あ〜ちゃん（36）、かしゆか（36）、のっち（37）の3人組テクノポップユニット。2000年に広島で結成され、2005年にメジャーデビューを果たした。2007年にはシングル「ポリリズム」がブレイク。独⾃な楽曲・歌詞・ダンス・MCなどで多⽅⾯から評価を得た。2013年には世界最⼤の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」にて⽇本⼈歌⼿として初めてパフォーマンスを披露。世界最⼤級の⾳楽フェス「Coachella 2019」や、ヨーロッパ最⼤の⾳楽フェス「Primavera Sound 2023」にも出演を果たし、世界でも注目を集めている。主なヒット曲は「チョコレイト・ディスコ」（2007年）、「レーザービーム」（2011年）、「FLASH」（2016年） 、「TOKYO GIRL」（2017年）など。（modelpress編集部）
2025年9月21日
Perfume
「Perfumeより」にて発表させていただきました通り、Perfumeは2026年から一度コールドスリープしますが、2025年内は変わらず活動し、2026年に公開の情報もございます。
また、9／22（月）・23（火・祝）に開催する東京ドームライブ「Perfume ZO／Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME」に関して、急遽、9／23（火・祝）公演の全世界生配信をLIVESHIPにて実施することが決定しました。
そして、全国の映画館にてディレイビューイングも行います。
こちらの時期・詳細は後日改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
◆Perfume、年内で活動休止を発表
◆Perfumeコメント全文
◆公式サイト全文
そして、全国の映画館にてディレイビューイングも行います。
こちらの時期・詳細は後日改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
