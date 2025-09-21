「ラクなのにキマる」「体型カバーも◎」【ユニクロ】大人におすすめ♡「優秀パンツ」

「パンツコーデって窮屈……」「自信を持てない……」そんな大人世代は【ユニクロ】をチェックして。楽に穿けておしゃれが決まるバレルレッグパンツや、体型カバーも狙えるキュロットなど、パンツコーデが苦手になってきたミドル世代におすすめしたい「優秀アイテム」をご紹介。1日中快適に過ごせそうなジョガーパンツやスウェットパンツなど、スカート派も挑戦したくなりそうなパンツが登場。

穿くだけで旬度アップ！ 楽ちんおしゃれ見えする優秀パンツ

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

樽のようなシルエットが特徴で、トレンド感のあるスタイルを楽しめるバレルレッグパンツ。ハリ感が美しいシルエットを演出しつつ、「裏面がなめらかな肌あたりでラクにはける」（公式オンラインストアより）コットンブレンドジャージー素材を使用。きちんと感がありながらおしゃれ見えも狙えるパンツは「ラクなのにキマるから最高」と@goppiiiyさんも絶賛しています。

1日穿いても快適そうなジョガーパンツ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」\2,990（税込）

旬のスポーティスタイルを実現できるジョガーパンツ。伸縮性に優れた、ウルトラストレッチ機能を持つ素材を使用。汗をかいても乾きやすいドライ機能も付いているパンツは、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそう。「シルエットも機能性も妥協なし」「朝から夜までずっと快適だから大好きすぎる」と、@mhi_7746さんも虜になっているようです。

デイリーにヘビロテしたくなりそうなスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\2,990（税込）

@kanaripo216さんが「もっと早く買えばよかった」と、後悔するほどお気に入りなのは、スウェット素材で作られているこちらのパンツ。ゆったり穿けるワイドシルエットとウエストゴムで、パンツの窮屈なイメージを払拭。何かと便利なポケットが付いているのも嬉しいポイントです。おうちコーデからタウンユースまで、幅広く活躍しそうな予感。

体型カバーしながらおしゃれを楽しめるキュロット

【ユニクロ】「キュロットパンツ」\3,990（税込）

パンツスタイルに自信を持てない……。そんなミドル世代には@panko0821さんが「すっきり体型カバーも出来る」とリコメンドする新作キュロットがおすすめ。タック入りのワイドシルエットで、レッグラインを拾いにくいのが特徴。スカート並みにエレガントな雰囲気も演出し、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えそうです。高級感のある落ち感素材で、オンにもオフにも活躍しそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@goppiiiy様、@mhi_7746様、@kanaripo216様、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i