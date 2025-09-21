鹿島は浦和に苦戦も1-0で勝利

鹿島アントラーズは9月20日のJ1第30節で浦和レッズとの試合に臨み、チケット完売の完全アウェー環境下で1-0の勝利を収めた。

決勝ゴールのFW鈴木優磨は「粘り強く行けば何か起きる」というミーティングがあったと明かした。

このカードは2022年からリーグ戦で7試合連続引き分けのライバル対決になっていた。今季の前半戦でも浦和が1点リードした試合終了間際に鹿島が意地の同点ゴールを決める展開で決着はつかず。そして、この日の埼玉スタジアムはチケット完売の超満員の環境になった。キックオフ直前から両サポーターの熱量も高く、スタンドでは隣の席と会話するのも難しいような声量に包まれた。

それだけに、立ち上がりから浦和も圧力の高いゲームを展開した。鹿島の鬼木達監督は「今日、このスタジアムに両チームのサポーターが多く駆けつけてくれた中で、選手にはとにかくこういうものがなかなかあるものではないから楽しんでほしいという形で送り出した」としながらも、「このスタジアムの難しさというものは、非常にもう、スタートから現れてしまった」と、難しい環境だったことを明かした。

しかし迎えた前半14分、浦和は自陣でDFマリウス・ホイブラーテンからGK西川周作にパスが出ると、自身の右サイドにいるDFダニーロ・ボザへのワンタッチパスを狙った西川はボールを巻き込んでしまってスピードが出ないパスになってしまう。ここにプレスをかけてきていた鈴木が蹴り込んだ。

鈴木はこのプレーについて「（プレスに）行けば蹴ってくれるという話もしていた。後ろはラインアップしてなるべくコンパクトにして、という話はしていました。ミーティングから何回か回されるかもしれないけど、粘り強く行けば何か起きるという話もしていた。それからあのシーンだけに限らず何回か決定機を作れていた。あとはこういった試合はそれを決め切れるかどうかだった」と振り返った。

一方で鈴木は苦しいゲーム展開を「5試合やったら4回負けている試合なので、こういう試合はなるべく減らしたい」と話し、鬼木監督も「前線の選手も後ろの選手も、最後の最後まで攻撃が難しければ守備のところで何とかしてやろうと、そういう気迫を感じた」と振り返る。そうした中でプレスに加えてもう1つのポイントも両者で見解が一致していた。

それが、試合前には雨模様で気温もそれほど上がらずに飲水タイムも取られない環境での、ピッチ内の解決力だった。鬼木監督が「勝ち筋をどうやって見つけるかというのは今日は飲水もなければ、声も多分通らない中だったので、選手で解決して、ゲームの中で解決してほしいという話をして送り出した中で、非常にまとまって良くやってくれた」と話したように、鈴木も「各ポジションに経験のある選手がいるので、そういう選手を中心にどうやっていこうと話しました。耐える時間が長くなりましたけど、意思疎通ができた」と、それを受けてコメントしていた。

この勝利で勝ち点を58に伸ばして単独首位に立った。2016年当時の2ステージ制で行われたチャンピオンシップでリーグ優勝を決めた敵地で浦和との7試合連続引き分けから8試合目にして決着をつけ、その時から離れているリーグ優勝に向けて大きな一歩を踏み出した。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）