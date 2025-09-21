注目すべき点はトランプ大統領の巨大な米国製造業再建プロジェクトに韓国が深く関連しているということだ。韓国はメモリー半導体、造船で世界1〜2位、自動車で3位、原発で5位圏内外を走っている。すなわち米国の立場で製造業復興に最適なパートナーということだ。韓国も米国製造業の復興を通じて韓国経済の活路開拓と同盟強化を期待している。

このように巨大なプロジェクトが成功する上で最も重要なのが両国間のパートナーシップだ。どちらか一方の強圧でなく、相互の真の理解と信頼に基づく時、世紀的プロジェクトに見合う強力なパートナーシップ形成が可能になる。

残念ながら米国政府はそういうパートナーシップ形成に全く関心がないように見える。自国のMAGAプロジェクトの実現に向けジョージア州で自動車バッテリー工場を建設していた316人の韓国人技術者に対する不合理な処遇と拘禁事例があった。必須技術人材の誘致に向け韓国政府や企業が要請したビザ発給要求からは目を背けてきた。

サービス業人口80％の米国経済で熟練した技術人材を探すのが大変だという現実を冷徹に認識しなければならない。そして製造業復興と移民統制という2つの目標が衝突する間で適切な接点を見いださなくてはならない。投資基金と関連しても韓米間スワップ協定締結を考慮しなければならず、規模と用途、そして収益配分に関しても十分な協議が必要だ。この2つの事件で韓国国民は大きい衝撃を受けた。

トランプ政権の指導者は自らに問わなければならない。米国の真の目標は何であり、その目標を成し遂げるために韓国とどのように対するべきか。韓国は半世紀以上にわたり米国と血と犠牲を分けた最も献身的なパートナーだった。米国が「再び偉大な国」に生まれ変わることを望むならば、韓国を圧迫の対象とだけ見てはならない。傲慢でなく尊重、不信でなく信頼を見せる時、米国は本当に強くなるだろう。アイゼンハワー大統領の話はいまの国際政治状況でも依然として有効かもしれない。「同盟はわれわれの力を弱めさせる負担ではなく、われわれの力を倍加させる資産だ」。

尹永寛（ユン・ヨングァン）／峨山（アサン）政策研究院理事長、元外交通商部長官