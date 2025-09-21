元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「あのちゃん」こと歌手でタレント、あののライブに行ったことを報告した。

この日のゲストは、田中と親交があり、同番組への出演が5月以来となる音楽ユニット、ホフディランのボーカル兼キーボード小宮山雄飛（52）。近況などをトークする中で、田中は「あのちゃんの武道館ライブに行ってきました」と話した。

そして「とにかく、すごい良かった。ライブってボディーブローみたいに浴びるものがあるなと思って。あのちゃん、あの体でさあ、武道館を埋め尽くすぐらいのパワー、エネルギーでブワーっと歌ってシャウトしてて、カッコよかった〜。なんか“妖精”みたいだったの」と絶賛した。

さらに「終わった後に、全部“幻”だったんじゃないか…みたいな気持ちになるの。すごかったな〜。今もまだ、夢の中にいるような気持ちで“あれって本当だったのかな”みたいな気持ちになってるの」とあのちゃんパワーの余韻に浸っていた。