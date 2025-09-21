ポーランド上空を飛行する英王立空軍のタイフーン戦闘機＝１９日/Ben Birchall/PA Wire

ロンドン（ＣＮＮ）ロシアの無人機（ドローン）がポーランド領空を侵犯した今月の事案を受け、英国は１９日夜、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の東部側面を強化する作戦の一環で、ポーランド上空にタイフーン戦闘機を飛行させた。英国防省が明らかにした。

国防省は声明で、２機のタイフーン戦闘機は英リンカンシャーの王立空軍基地から離陸したと言及。「ポーランドの空をパトロールし、ドローンを含むロシアの空からの脅威を抑止・防御する」任務に当たったと明らかにした。

今回の任務は、ロシアによるポーランド領空侵犯を受けて先週始まったＮＡＴＯの「東の哨兵」作戦の一環。作戦には英国のほか、デンマークやフランス、ドイツの兵器も投入されている。

英国防省は英国のＮＡＴＯへの関与は「揺るぎない」と述べ、１９日夜の任務は「ロシアのドローンによるポーランド領空への無謀かつ危険な侵入」を受けたものだと説明した。

ポーランド領空への侵入に続き、ここ１週間の間に他のＮＡＴＯ加盟国でも領空侵犯が相次いだことから、欧州は警戒を強めている。

ポーランドは今月９日、領空を侵犯したロシアのドローンを撃墜。ＮＡＴＯの即応警報が発動され、ポーランド空軍や同盟関係にある軍が航空機を緊急発進させた。

その数日後、今度はルーマニアでもロシアのドローンによる領空侵犯が発生し、ルーマニア政府が戦闘機を緊急発進させる事態になった。

１９日には、ＮＡＴＯがエストニア領空を侵犯したロシアのミグ３１戦闘機３機をインターセプト（要撃）した。エストニアは「前例のない大胆な」事案との認識を示している。