見落とさないで！女子の「デートに誘ってほしいアピール」９パターン
女の子が好意を持って接してくれても、それに気づかない男性は少なくありません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考にした、「男性が見落としがちな、女の子の『デートに誘ってほしいアピール』」をご紹介します。
【１】デートスポットのチラシを前に、「うわぁ、見てよ！」とテンションを上げる
「ほぼストレートなアピールです」（３０代女性）など、「ここに連れてって！」という思いを込めた一言のようです。女の子の希望が、デートか、ただ目的地に行きたいだけなのかを迷った場合は、「◯◯に遊びに行くのはどう？」と代替案を提示すれば、その真意が分かるでしょう。
【２】男性の発言に対し、「あたしもあそこ気になってたんだよねー」と話を合わせる
「その気になってくれるかもしれないから」（２０代女性）など、男性のデートに対するモチベーションを上げるための行為のようです。「あそこに興味ある人、初めて会った！ 一緒に行ってみよう！」など、意気投合して嬉しいという気持ちを伝えてみましょう。
【３】本屋に誘って、ガイドブックのコーナーに連れて行こうとする
「『どこか行きたいのかなぁ…？』と思ってほしいから」（２０代女性）など、間接的にデートしたいという願望をアピールしているようです。本屋に行ったら女の子の気持ちを察し、「ここ面白そうだね！」とデートスポットに興味を示してあげましょう。
【４】ジーっと男性の目を見るなど、興味津々の態度を取る
「目は口ほどにモノを言うってこと（笑）」（２０代女性）など、男性に興味があることを態度で表し、デートに誘ってもらうための行為のようです。女の子の視線に気づいたら、「俺の顔、おかしい？（笑）」と聞くなど、気づかないふりをせずにきちんと反応しましょう。
【５】「最近ヒマなんだよねー」と、明るい口調でぶっちゃける
「『実は俺もー！』と言いやすくなるかなと（笑）」（２０代女性）など、互いの距離を縮めるための一言のようです。時間を持て余していることをアピールしたうえで、すかさず「デートしよう！」と明るいテンションで誘ってみましょう。
【６】ため息をついて、プライベートが充実していない雰囲気を醸し出す
「相手に自分のことを考えさせるため」（３０代女性）など、男性の気を引くための行為のようです。「どうしたの？」ではなく、「何か力になれることある？」と協力するような姿勢を見せると、女の子もかまってほしい気持ちを素直に見せやすくなるでしょう。
【７】「今度の休みって何してるのー？」と、さりげなく予定を聞きだす
「『私は空いている！』と伝えやすくなるから」（２０代女性）など、スケジュールを把握し合って、スムーズにデートに持ち込むための一言のようです。女の子に聞かれた日がフリーであれば、特に予定がないことを伝えたうえで、「◯◯ちゃんは？」と聞き返しましょう。
【８】「最近デートしてる？」と核心に触れる
「デートの話題から自然な流れで約束を取り付けようと…」（２０代女性）など、「デートしたい！」という思いを直球勝負で表現した一言のようです。デートの話題を盛り上げるためにも、「俺、めちゃくちゃデートしたいよ！」など、ノリノリの一言を返してみましょう。
【９】「最近◯◯に行ってないな…」と、デートする相手がいないことをアピールする
「好きな人に気にかけてほしいときに言うセリフ」（２０代女性）など、男性からの心配を期待した一言のようです。ただの近況報告と思わず、「俺も最近、全然遊んでないから…一緒に行かない！？」とストレートに誘ってみると、良い返事が期待できるでしょう。
このほかに女の子から「デートに誘ってほしいアピール」を受けた経験はありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
このほかに女の子から「デートに誘ってほしいアピール」を受けた経験はありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）