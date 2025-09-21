◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ドジャースは前日１９日（同２０日）に１３年連続のポストシーズン進出は決まり、４年連続の地区優勝へのマジックも「４」。大谷にも２試合連続弾となる５３号にも期待がかかる。

前日１９日（同２０日）の本拠地・ジャイアンツ戦では、今季限りでの現役引退を発表したドジャース一筋１８年で通算２２２勝のカーショーがレギュラーシーズンの本拠地初登板。５回途中２失点の粘投を見せ、本拠地を大きく沸かせた。

一夜明けたこの日は、打撃練習にバットを持って参加すると、１３年に本塁打も放ったこともある打撃で右翼へ柵越えも見せて、ファンは大きく盛り上がった。さらに来場者にはボブルヘッド人形が配布された。

試合開始前には１８日（同１９日）の引退会見、１９日（同２０日）のレギュラーシーズン本拠地最終登板でも姿を見せていた妻、４人の子供と家族がグラウンドに姿を見せ、４人の子供が始球式を行った。４人同時に行った始球式ではカーショーだけでなく、山本、ラッシング、金慧成も捕手役として参加していた。