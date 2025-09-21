「家を買えば人生が変わる」-そう信じて35歳で憧れのマイホームを手に入れた川瀬真一さん（仮名・現在51歳）。世帯年収800万円、ニュータウンの一角に4,500万円の新築一戸建てを購入した時の喜びは、今でも忘れられません。しかし15年が経った今、真一さんが直面しているのは想像を絶する現実でした。FPの青山創星氏が、川瀬さんの事例を基に絶体絶命のピンチからの脱出法を探ります。

35歳、世帯年収800万円で描いた「薔薇色の住宅ローン計画」

川瀬真一さんが家を購入したのは2009年、35歳の時でした。そのエリアは、かつて大規模に開発されたニュータウンの一角。入居開始から20〜30年が経ち、第一世代の子どもたちはすでに成長して独立し始めていました。

それでも当時は、まだ空き区画で新築分譲が続いており、若い世帯が新たに流入していました。近隣には大型ショッピングモールやチェーンの飲食店が立ち並び、「便利で子育てに最適な街」として人気を集めていたのです。

「当時は近所に同世代の家族がたくさんいて、子どもたちの声が響く、活気のある住宅地でした」と真一さんは振り返ります。

購入した物件は4,500万円の新築一戸建て。頭金500万円、4,000万円の35年ローンを組みました。当時の年収は600万円、妻の美咲さん（仮名）のパート収入200万円と合わせて世帯年収800万円ほど。月々のローン返済額は12万円。夫婦の手取り月収50万円から考えると、確かに「何とかなる」範囲に思えました。

しかし、この時の真一さんは重要なことを見落としていました。35年ローンということは、完済時は70歳。「その頃は年金ももらえているし、きっと何とかなるだろう」程度の認識で、70歳時点での収入や生活費がどうなっているかまでは深く考えていなかったのです。

実際、当時の真一さんに「70歳まで住宅ローンを払い続けることになりますが大丈夫ですか？」と質問しても、「まだ35歳だし、そんな先のことは分からないよ」と答えていたに違いありません。

果たして、彼の楽観的な計画通りに事は運んだのでしょうか。

自転車操業の始まり -教育費とローンの板挟み

購入から5年が経った40歳の頃、真一さんの家計には暗雲が立ち込み始めていました。期待していた昇給は思うように実現せず、年収は620万円程度で頭打ち。一方で、子どもたちの教育費は予想以上に膨らんでいました。

この頃から、真一さんはクレジットカードの分割払いやリボ払いを多用するようになりました。「来月のボーナスで何とかしよう」「来年こそ昇進すれば給料も上がる」と自分を納得させながら、毎月の支払いをカードで回す「自転車操業」が始まったのです。

毎月の最低返済額だけでも8万円。住宅ローンと合わせると20万円の固定費が重くのしかかります。

50歳の現実 -ニュータウンがゴーストタウンへ、資産価値暴落の衝撃

真一さんが50歳を迎えた年には、地域に大きな変化が起きていました。購入時には若い家族で賑わっていた住宅地が、いつの間にか「ゴーストタウン」と化していたのです。

「子どもたちが独立して空き家になった家が目立つようになりました。新しく引っ越してくる家族もいない。近所の公園で遊ぶ子どもの声も聞こえなくなって……」真一さんの声は寂しそうです。

さらに追い討ちをかけるように、家族で何度も足を運んだ近隣の大型ショッピングモールが突然閉店を発表しました。ネット通販の普及と人口減少により来客数が激減し、わずか10年で撤退となってしまったのです。

モール跡地は今では格安スーパーとドラッグストアが入るだけの、寂しい商業施設に変わりました。「将来性のある立地」として購入した自宅周辺は、一気に過疎化が進んでしまったのです。

不動産会社に査定を依頼すると、「2,000万円程度が妥当でしょう」という衝撃的な回答。購入時の半分以下の価値しかありません。

「まさか、こんなに下がるなんて……」

真一さんは青ざめました。残債3,200万円に対し売却価格2,000万円では、1,200万円の借金が残ってしまいます。まさに「売るに売れない」状況に陥ったのです。

さらに追い討ちをかけるように、真一さんの勤務先でも厳しい現実が待っていました。「50歳以降の昇給は原則なし」という人事制度改革が発表されたのです。

ついに真一さんは、金融機関への返済相談を検討し始めました。

60歳で収入激減 -年金生活への恐怖のカウントダウン

現在51歳の真一さんが最も恐れているのは、9年後の60歳定年退職です。会社の継続雇用制度では、給与は6割程度に減額される予定。月収が33万円程度になるとすれば、もはや現在の生活水準を維持することは不可能です。

「年金があるじゃないか」と思われるかもしれませんが、真一さんの年金受給開始は65歳から。60歳から65歳までの5年間は、月33万円の給与だけで生活しなければなりません。

住宅ローン12万円、教育ローン3万円、クレジットカードの返済8万円を合わせると23万円。生活費はわずか10万円しか残らない計算です。

さらに恐ろしいのは、住宅ローンの完済予定が70歳であることです。年金生活に入ってからも月々12万円の返済が続くのです。

厚生年金と国民年金を合わせても月額18万円程度の見込み。真一さんが70歳になるまでの間加給年金がプラスされ年金月額21万円程度になったとしても、住宅ローン12万円を引くと、生活費は9万円しか残りません。

「夫婦二人で月9万円なんて、絶対に無理です……」

真一さんは絶望的な表情を浮かべます。毎晩、家族が寝静まった後に電卓を叩きながら何度もシミュレーションを繰り返していますが、どんなに計算しても「破綻」という文字しか浮かんできません。

「あの時、もう少し慎重になっていれば。35年ローンなんて組まなければ良かった……」後悔の念が頭の中を駆け巡りますが、時間を巻き戻すことはできません。

果たして、この絶望的な状況から抜け出す道はあるのでしょうか。

絶体絶命からの脱出 -専門家が示す「最後の希望」と真一さんが選んだ道

真一さんの相談に応じたのは、住宅ローン問題に詳しいファイナンシャル・プランナーの永瀬財也さん（仮名）です。

「真一さんのケースは確かに厳しい状況ですが、まだ打つ手はあります。ただし、すべての選択肢にはリスクとデメリットもあることを理解してください」

永瀬さんの提案は、複数の対策を組み合わせた「総合的な解決策」でした。

解決策1：夫婦フル稼働による収入アップ戦略

解決策2：年金受給の繰り下げによる年金額アップ

解決策3：住宅ローン返済期間延長の交渉

解決策4：【最終手段】住み替えによる負債圧縮

永瀬さんのアドバイスを受け、真一さん夫婦は「5年間集中作戦」を決断しました。

「妻には正直、申し訳ない気持ちでいっぱいです。でも、今やらなければ本当に破綻してしまう」真一さんの決意は固いものでした。

美咲さんも「子どもたちも大きくなったし、今だからこそ頑張れる」と前向きに捉えています。

具体的な行動計画

フェーズ1（51歳〜55歳）：収入最大化期間

・美咲さんの正社員転職（月収8万円→20万円）

・真一さんの副業開始（月3万円目標）

・クレジットカード債務の集中返済

フェーズ2（56歳〜60歳）：ローン負担軽減期間

・住宅ローン返済期間延長の交渉

・繰り上げ返済の実施（可能な範囲で）

・60歳以降の継続雇用条件確認

フェーズ3（61歳〜70歳）：年金繰り下げ期間

・夫婦とも継続雇用で収入確保

・年金受給を70歳まで繰り下げ

・70歳でのローン完済と年金受給開始

相談から3ヵ月後、真一さんの表情は明らかに変わっていました。

「正直、まだまだ厳しい状況ですが、『やることがある』って分かっただけでも気持ちが楽になりました。毎晩電卓を叩いて絶望していた日々から、今度は『どうやって目標を達成するか』を考える日々に変わったんです」

美咲さんも「最初は『なんで私が正社員に？』って思いましたが、今は『家族のために頑張ろう』という気持ちです。夫一人に背負わせるのは酷ですから」と支える気持ちを見せています。

住宅ローン破綻を防ぐ7つの重要教訓

真一さんの事例から学べる教訓をまとめました。

【購入前に知っておくべきこと】

1.「何とかなる」は禁句：35年ローンは人生の大半を縛ることを深く認識する

2. 完済年齢を真剣に検討：年金生活でのローン返済は極めて困難

3. 収入は上がらない前提で計画：50歳以降の昇給停止、60歳での大幅減収を想定

4. 立地の将来性は過信しない：ニュータウンがゴーストタウンになるリスクも考慮

---------------------------------------------------------------------------------------

【危険な状況になった時の対処法】

5. 早期の専門家相談：状況が悪化する前に住宅ローン専門家に相談

6. 夫婦の働き方見直し：世帯収入最大化のための戦略的な働き方改革

7. 複数の選択肢を組み合わせる：返済期間延長、年金繰り下げ、住み替えなど総合的に検討

真一さんのケースのように、一見絶望的に見える状況でも、冷静な現状分析と夫婦の協力があれば、解決の道は見つかるものです。住宅ローンは人生最大の借金かもしれませんが、同時に人生最大の資産でもあります。重要なのは、問題を先送りせず、早期に対策を講じることです。

もし今、住宅ローンで悩んでいる方がいらっしゃるなら、まずは家族でしっかりと話し合い、現状を正確に把握することから始めてください。そして「何とかなる」という希望的観測ではなく、「何とかする」という強い意志を持って、ひとつひとつの課題に向き合っていくことが大切です。

人生には予期せぬ困難が降りかかることもあります。しかし、それに立ち向かう知恵と勇気があれば、必ず道は開かれるはずです。

ファイナンシャルプランナー

青山創星