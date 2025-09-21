ジルスチュアート ビューティの新作♡ボディクリームや限定ミルキーホワイトフローラル登場

肌寒さが増す秋から冬にかけて、心も体も温めてくれる香りのアイテムが恋しくなりますよね。ジルスチュアート ビューティから10月3日（金）に登場するのは、ホワイトフローラルの香りをまとったボディクリームとフレグランスグロススプレーのリニューアルアイテム。そして、ぬくもりのある甘い香り“ミルキーホワイトフローラル”をテーマにした限定リップマスクやハンドクリーム、ヘアミルク、バスミルク。どれも冬のライフスタイルを心地よく彩る特別なコレクションです♪

ホワイトフローラルの定番アイテムが進化

ジルスチュアート ホワイトフローラル ボディクリーム

価格：200g・3,740円

長年愛されてきた「ホワイトフローラル」シリーズから、ボディクリームとフレグランスグロススプレーがリニューアル。

こっくりとした濃密なベースが肌にとけ込み、うるおいと柔らかさを与えます。保湿成分としてマドンナリリーエキスやヒアルハイドレーターを配合し、健やかな肌へ導きます。

ジルスチュアート ホワイトフローラル フレグランスグロススプレー

価格：90g・2,750円

自然なツヤを髪に与えるトリートメントスプレー。ローズヒップオイルやアルガンオイルなどの植物由来成分を配合し、軽やかな使い心地とロングラスティングフレグランスを実現します。

限定“ミルキーホワイトフローラル”の香り♡

冬にぴったりのぬくもりある甘い香り“ミルキーホワイトフローラル”が限定登場。リップ・手肌・髪・バスタイムまで全身をケアする特別なラインナップです。

リップマスク

価格：7g・1,980円

濃密なうるおいで唇をふっくらケア。下地としても使える軽やかな仕上がり。

ハンドクリーム ディープモイスチュア

価格：50g・2,860円

美容カプセルを配合した濃厚クリームで、寝ている間にしっとり手肌へ。

ヘアミルク

価格：100mL・3,080円

ダメージ補修とツヤを叶えるヘアケア。UVカット機能付きで冬も安心。

バスミルク

価格：250mL・3,520円

オイル層とモイスチュア層が混ざり合い、乳白色のお湯に変化。うるおいヴェールで全身を包み込みます♡

冬のライフスタイルを彩る香り

寒い季節にこそ大切にしたいのは、肌と心をやさしく包むケア習慣。今回のコレクションは、日々のスキンケアからリラックスタイムまでを香りで満たし、やすらぎをプラスします。

お気に入りの香りを纏えば、外の冷たい風さえも心地よく感じられるはず。

香りに包まれて、心までうるおう冬を

ジルスチュアート ビューティの新作＆限定コレクションは、うるおいと香りを全身にまとえるラインナップ。

ホワイトフローラルの清楚な香りと、ミルキーホワイトフローラルのぬくもりある甘さが、冬の暮らしを一層豊かにしてくれます。

あなたもこの季節だけの特別な香りで、自分らしい癒しの時間を楽しんでみませんか？