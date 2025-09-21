Ê¼Ââ¤È¤·¤Æ¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ±½°¤òµß¤¨¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤¬9·î26Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é²óÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯5·î27Æü¡Ë*****25Ç¯½Õ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡Á2013Ç¯¡Ë¡£¿·Ê¹µ¼Ô¡¢ÀëÅÁÉô¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¡¢ºî»ì²È¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢1973Ç¯¤ËÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Î³¨ËÜ¤ò½ÐÈÇ¡£¶ì¤·¤¤»þ¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤È¹¥´ñ¿´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ëÈë·í¤ò¸ì¤ëÃø½ñ¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡Ù¡ÊPHPÊ¸¸Ë¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤Î¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó
* * * * * * *
ÀïÁè¤ÎÂÎ¸³
ÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¡½±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢Éé¤±¤Æ¤â¡£
¤È¤Ë¤«¤¯»¦¿Í¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»¦¤¹Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áþ¤¯¤â²¿¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²È¤Øµ¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤¤Â©»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ò»¦¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤â»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀµµÁ¤ÎÀïÁè¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇúÃÆ¤¬Íî¤Á¤ì¤Ð¡¢ºá¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹ü¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀïÁè¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍý¶þ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤¤«¤é¡¢ÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢ÀµµÁ¤ÎÀïÁè¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂÂÖ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·×²èÅª»¦¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÎÀµµÁ¤ò¡¢¸À¤¤¤¢¤¦¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¿¤ÎÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«
¡½¡½ÀµµÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤¬Ê¼Ââ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¤ØÁ÷¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤ÏÀµµÁ¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌ±½°¤òµß¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤ÅÛ¤Ç¡¢¿¯Î¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¸þ¤³¤¦¤ÏÁ´Éô¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ï¿¿¤ÎÀµµÁ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âµÕÅ¾¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡©
¤Ò¤â¤¸¤¤¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë°ìÀÚ¤ì¤Î¥Ñ¥ó¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢£Á¹ñ¤Ø¹Ô¤³¤¦¤¬¡¢£Â¹ñ¤Ø¹Ô¤³¤¦¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¹Ô¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤´¤¯Ã±½ã¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Îµ²¤¨¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¶õÊ¢¤¬°ìÈÖ¿É¤¤¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¿¼Ì¿¿¡§stock.adobe.com)
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿Æ°µ¡
¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¨¡¡½ËÍ¤ÏÊ¼Ââ¤È¤·¤Æ¸þ¤³¤¦¤Ø¹Ô¤¡¢°ìÈÕ¤¸¤å¤¦Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¥¤ÎÃæ¤òÅ¾¤²¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶õÊ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ã¤¤»þ¤Î¶õÊ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó²æËý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ²¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¢¿È¤Ë¤·¤ß¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢µ²¤¨¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÈô¤Ó¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï°¤¤ÅÛ¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤±¤É¡¢¤Ò¤â¤¸¤¤¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¬Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¤ó¤Ê¤é¡¢¤Ò¤â¤¸¤¤¿Í¤ò½õ¤±¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿Æ°µ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î?¡Ù¡ÊPHPÊ¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£