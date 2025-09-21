＜大変自慢とは…？＞「大変さが2倍！みんな半分でいいなあ」苦労伝えただけなのに…【第1話まんが】
私はサトミ。1歳のカイトとリクトを育てているママです。双子のお世話は本当に大変！ わが家は夫が積極的に育児に関わってくれるものの、毎日バタバタです。夜は交互に泣かれてろくに寝られないし、ミルクもオムツも費用が2倍。双子の苦労を知らない、ひとりしか産んでいないママたちが本当にうらやましい……。最近は子育て支援センターで双子を遊ばせるのが、私にとっての癒しの時間。スタッフさんが温かく労ってくれるとホッとします。
顔なじみのスタッフさんとほんのちょっと会話している間にも、双子はおもちゃめがけて別々の方向へ走っていきます。少しの間に転んだり頭をぶつけたりするので目が離せません。スタッフさんがサッとフォローに入ってくれました。
「双子のお世話は本当に大変……」そんなふうにスタッフさんにこぼしていた私。すると突然後ろからイラついたような怒声をぶつけられた気がしました。何ごとかと驚いて振り返ると、声の主は見たことのないママでした。
いつもの子育て支援センターで、スタッフさんたちに「双子ちゃん可愛いわねー」「双子の育児なんて尊敬しますよ」と労ってもらっていた私。普段大変な思いをしているからこそ、「可愛さも2倍よね」という温かい言葉に救われます。苦労をわかってもらえるのが嬉しくて、双子じゃないママは優雅でうらやましいと話していたのです。
すると背後からは私を敵視するような信じられない言葉が。振り返ると、見知らぬママが冷たい視線を向けていました。私は言葉を失い、立ち尽くしてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
