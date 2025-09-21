Perfume、活動休止 理由は「長く人生を共にしていくなら」「また“新しいPerfume”になるため」
テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち)が21日、2025年をもって活動休止することを発表した。公式サイトにて発表され、「Perfumeは2026年から一度 コールドスリープ します」と伝えている。
【写真】個性的な衣装も可愛い！Perfumeの撮りおろしショット！
Perfumeは18日、SNSを更新し、メジャーデビュー20周年を迎える21日に「大切な大切なメッセージ」を発表することを予告。SNSでは、「大切なメッセージ」の予想、考察が盛り上がりを見せていた。
そんな中で、デビュー20周年を迎えた本日21日、公式サイトでは「私たちPerfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。「輝いている私たちを歴史に残すこと」それはPerfumeの夢のひとつでした」と切り出しながら、「そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と説明。
「Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と伝えた。
「急に明日Perfumeの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」と理由を説明。
「そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、まずはリハビリから始めることになると思いますが（笑） 3人がチャレンジしたいと前に進むことにしました」と伝えた。
みなさんと創り上げたいくつもの景色はこれから先も私たちを鼓舞してくれて、弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます。私たちを支え、応援してくださっているすべてのみなさまに、心から感謝しています。一度も休まずずっとPerfumeを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです。それもこれも、また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
また、今後の活動については「Perfumeは2026年から一度コールドスリープしますが、2025年内は変わらず活動し、2026年に公開の情報もございます。また、9/22(月)・23(火・祝)に開催する東京ドームライブ「Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME」に関して、急遽、9/23(火・祝)公演の全世界生配信をLIVESHIPにて実施することが決定しました」と伝えている。
Perfumeは2000年結成。広島県出身。地元・広島での活動を経て、2005年にメジャーデビュー。キュートなルックスに抜群のダンスパフォーマンス、デジタル加工を施した歌声とハイクオリティな音楽が相乗効果を生み出し大ブレイク。2008年には「ポリリズム」が社会現象を巻き起こした。
