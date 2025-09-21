ロバート・馬場裕之 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「マヨネーズが決め手♪“揚げないチキンフライ”♪トースターで焼くだけ！油不要の新感覚＆超簡単レシピ」と題した動画を公開した。

【動画】フライパン不要！ヘルシーな「揚げないチキンフライ」レシピ

　概要欄では「今回は、おやつにもおかずにもなる「鶏むねのりチーズ」です♪オーブントースターでできちゃうフライパンいらずのレシピです」との文言とともに、レシピも披露。

　約20分で完成するということなどもあり、ファンからは「おかずとして出してもヘルシーでしっとりとして良いですね」「めちゃくちゃおいしそう！」「ノンフライヤーでもカリッとしそう」などといった感想が相次いで寄せられている。