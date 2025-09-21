

和歌山大学夜間主コースから滋賀大学に編入し、企業や自治体で勤務したのち、40歳で一橋大学大学院に進学した田中麻衣子さん（写真：本人提供）

【写真を見る】17年前、まだ赤ちゃんだった息子とともにパシャリ。就職氷河期の就活を前に夜間→昼学に編入した経験もある。

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

和歌山大夜間→滋賀大昼学→40歳で一橋大学院



今回は、和歌山大学経済学部夜間主コースから滋賀大学経済学部に編入学後、卒業し、さまざまな職種を経て、40歳で一橋大学大学院経営管理研究科に進学。修了後はIT業界に人事部長として転職し、現在も株式会社NTTデータに勤務しながら博士課程の浪人を続けている田中麻衣子さんにお話を伺いました。

和歌山大学経済学部夜間主コースから滋賀大学経済学部に編入学卒業し、企業、自治体等での勤務を経験したのち、40歳で一橋大学大学院経営管理研究科に進学した彼女は、大学、大学院の修士課程の入学に関しては浪人を経験したことはありませんでした。

しかし、一橋大学大学院の修士課程に進学した後、東大大学院の博士課程に落ちたことで、初めての浪人を経験することになります。

現在も大学院博士課程への合格を目指して、業務の傍ら受験勉強を続ける田中さん。どうして一橋大学大学院の修士課程から博士課程に進もうと思ったのか。修士課程とは違い、なぜ1回で合格に至らなかったのか。

彼女を取り巻く環境の変化と、現在も大学院を目指しているエネルギーの根源について聞いてみました。



17年前、息子とともに（写真：本人提供）

田中麻衣子さんは1980年に、岐阜県で公立高校の教員の両親のもと生まれ育ちました。小さいころから「先生の子ども」だった田中さんは、中学受験はほぼない地域であったものの、大学に進学することは既定路線という環境だったそうです。公立の小・中学校までは、「成績はそれなりによい優等生だった」と語ります。

田中さんの学区では、地名に方角がつく普通科の高校が4つあり、学力は北東南西の順番でした。自分も周囲も、学区で1番賢い子がいく「北高」に行くものだと思っていましたが、結局進学したのは2番手だった「東」だったそうです。

その理由として、中学2年生で成績がピークを迎え、中学3年生で伸び悩んでしまったことがありました。

「自分は万能で、なんでもできると思っていたけど、井の中の蛙でした。中2の終わりごろに受けた大学進学塾の入塾テストの点数がとてもよかったのですが、そこで力尽きましたね。それに加えて、3年生になって周囲も受験勉強をはじめたために、自身の成績が伸び悩んだのだと思います」

高校時代は超劣等生

地区で2番目の「東」に進学した田中さん。

しかし、定期テストでは赤点だらけの超劣等生で、週2回ほど実施される英単語の小テストすら追試を受けていたようで、高校に向かうモチベーションは皆勤賞を目指すことのみでした。

「勉強が嫌でやろうという気持ちになれず、一番悪かったときは学年320人中で310番台でした。高校3年間、とにかく私の暗黒時代。学習にも仲間にもとにかく何も見いだせない期間でした。ただ、このままじゃ大学に行けない、行っても絶対楽しくない。その危機感だけはありました」

高校3年生の夏を過ぎた田中さんは発奮し、受験勉強をしようと考えます。その理由は「ここから抜け出したい」というものでした。

「野球部のマネージャーがしたい、経済や経営の勉強がしたいとの思いから国立大学の経済・商学系の学部に進学しようと思いました」

「経済・商学系」の学部を目指した理由は、高校の勉強が苦痛だったなか、現代社会の模試が常に偏差値60を超えていたこと、ニュースを見ても新聞を読んでも知識が入ってくる感覚が強く、事実から背景（地理、歴史、関係性）を同時に考えてどう物事が動いていくのかを考える、公式や定理、単語の暗記の受験勉強にはない魅力を感じたためでした。

迎えたセンター試験では国語・英語で7割未満、数学は5割程度でしたが、生物、現社は9割以上と劣等生と思えない底力を発揮した田中さん。

この結果を受けて彼女は、前期で神戸大学の夜間主コース、中期で高崎経済大学、後期で和歌山大学の夜間主コース、私立大学は明治大学、京都産業大学、名城大学などを受験。私大で唯一合格した名城大学に入学金を納め、一度は進学先での仮面浪人を覚悟していた3月28日に、後期日程合格の速達が自宅に届き、和歌山大学経済学部夜間主コースに進学することが決まりました。

就職氷河期で昼間主の大学に編入を決意

和歌山大学に入学後の田中さんは、一人暮らしと硬式野球部のマネージャーになるという目標を実現させました。「毎日がとても楽しかったです」と語る田中さんでしたが、当時は就職氷河期。硬式野球部の先輩の就職活動戦線を見聞きすると、経済昼間主でも苦戦しているように見えたため、編入学を調べて他の大学の受験を決意します。

編入先は昼間主かつ和歌山大学より偏差値ランキング表上の上位大学に狙いを定め、大学受験で挑戦した神戸大学経営学部と、大学受験のときは神戸大学の受験を決めていたために挑戦できる状況になかった滋賀大学経済学部を受けることに決めました。結果として、神戸大学には再び落ちてしまったものの、滋賀大学の経済学部に合格しました。

「滋賀大学は、2つのキャンパスがありますが、経済学部は彦根キャンパスです。岐阜からとても近く、高校時代の優秀な同級生たちが多数進学していました。そのうちの一人、2年生から同じクラスで、クラスのトップにいたK君は誰もが名古屋大学に進学すると思っていたのですが、インフルエンザ罹患によりセンター試験で振るわず滋賀大に出願し余裕で合格でした。

私が入学後、同じ講義を取ったようで遅刻したK君が私の前に席に座りました。先生の話が入ってこないくらいびっくりして、講義終わりに『K君』と声を掛けたらびっくりして『なんで居るの？』と聞いてきました。事情を話すと複雑そうな顔をしていました。あの顔は忘れられません。編入という飛び道具の意味と価値をここで知ることになりました。これで高校時代の出来なさは一部帳消しになりました」

周到に準備した就職活動

滋賀大学からは優秀学生表彰も受けるほど優秀な成績を残した彼女は、就職超氷河期終わりころの就職活動も先手必勝作戦をとりました。

京都大学、大阪大学、神戸大学という関西主要国立大ではないため、説明会予約もシステム上制限されるなどの状況にも屈しませんでした。編入学に挑戦したり、編入後にゼミでシンポジウムを企画したりしたことなどを就活で前面に出していった結果、3年生の3月には内定を獲得します。宝酒造、ミズノ、スタンレー電気などの内定5社からスタンレー電気に就職を決め、社会人生活をスタートさせます。

大手電子機器メーカーに進んだ田中さんは、結婚・出産を経験後、公務員試験を受けて27歳で横浜市役所に入庁。その後10年勤務し、38歳でジブラルタ生命保険株式会社に内定をもらい、40歳のときに神戸大学大学院経営学研究科と一橋大学大学院経営管理研究科の入試に合格。一橋大学大学院経営管理研究科に入学しました。卒業した後はIT企業の人事部長を経て、現在はNTTデータに勤務しています。

大学院修了を生かして、現在も企業で活躍する彼女の人生は順風満帆に見えるかもしれません。しかし、実は2024年から彼女は人生で初めての「浪人」を経験します。それが、東京大学大学院情報学環・学際情報学府の博士課程に落ちての「博士課程浪人」でした。

目標は大学教員・社外取締役

大学入試・編入試験・大学院の修士課程までは、一発合格続きだった田中さんが、博士課程の入試でつまずいた理由を、本人に聞いてみたところ、「英語と計画書の甘さ」と答えてくれました。

博士課程浪人を決めた彼女に、浪人を決意した理由を聞くと、「自身のキャリアの目標が社外取締役になることだから」と返ってきました。

「社外取締役は、士業・学識経験者または執行能力の高い経営者が主流で、取締役に選任されるためには、スキルマップ上でそれぞれの候補者の専門性を吟味されます。今後、各企業では女性の役員比率を上げる波がさらに強まっていくのではないかと考えています。私が社外取締役のオファーを受ける可能性を高めるためにはどうしたらいいのかと考えたとき、その一つの道に大学教員があると考えました。

私自身、大学での学びにおいて素晴らしい師に指導を受け、今日があることも大きいです。修士課程に進学を考えたときのきっかけも、かつて和歌山大学、滋賀大学時代の恩師にかけてもらった言葉や師のキャリアのおかげです。現在の大学教育においては、教員採用のためには博士課程を修了することが必要そうだと募集要項等から判断したのです。博士課程への進学ができれば、私は業務執行・実務経験と学位取得見込みが得られ、社外取締役に選ばれる可能性を上げることができます」

現在は、博士課程受験を見据えて、中学英語からやり直しする時間を毎日最低1時間確保しているという田中さん。2025年度は仕事の多忙化により受験が叶いませんでしたが、今年は社会人の博士課程学生に対して理解や支援を得られそうな3つの大学の博士課程受験に向けて動いています。

現在、まさに浪人中の田中さんに、浪人してよかったことをお聞きすると「ない」、浪人を頑張っている理由を聞くと「教員として学生に伝えたいことがある」、「社外取締役に近づきたいから」と返してくれました。

浪人で“応援者”が増えた

「浪人してよかったこと自体はありませんが、出願先、大学教員の募集などについて学部時代の恩師やその後輩の先生方に情報をいただけたことがとても大きいです。また、院試で落ちたことを人に伝えると、『仕方ないな……』といった感じで応援していただけます。応援者が増えたという点がよかったことなのかもしれません。大学教員になれたら、紆余曲折あった自分の人生をぜひ、学生に『しくじり先生』として語りたいと考えています。

大学院に落ちたといってもそんなに何かが変わったわけではありませんが、浪人を続けているうちにも、現在会社で働いていることで社会経験がさらに重なるので、大学に入ってから学んだり話したりできるネタや事例は増えると前向きに思えています。あとは、落ちたことでより一層、やれば受かると強く思えるようになったので、今年こそは頑張りたいです」

修士課程まではすべてストレートで来た彼女が、40代を迎えて初めて経験した浪人の挫折を、精力的に活動を続ける彼女なら間違いなく、乗り越えていけるのだろうと思いました。



田中麻衣子さん（写真：本人提供）

教訓：挫折も、将来のネタが増えると思えば前向きに捉えられる

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）