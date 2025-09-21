ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手は20日（日本時間21日）、敵地でのオリオールズ戦に「5番DH」で先発出場。初回に菅野智之投手から先制の21号を放ち、メジャー通算450本塁打を達成した。

■2017年には59本塁打

2度の本塁打王に輝くなど、2010年のメジャーデビュー以来マーリンズとヤンキースでホームランを積み重ねてきた大砲が35歳にして節目の数字に到達した。

初回の2死一、三塁で回ってきた第1打席、スタントンは相手先発菅野の5球目スイーパーを捉えると、104.2マイル（約167.7キロ）の打球が右翼席へ。358フィート（約109.1メートル）でそのままスタンドインした。

日本人右腕から21号を放ったスタントンは史上41人目となるメジャー通算450号に到達。マーリンズ時代の2014年に37本塁打、17年には59本塁打を放ちタイトルを獲得してきたメジャー屈指の飛ばし屋が、15年目のシーズンで節目の数字に到達した。

なお、MLB公式サイトのヤンキース番を務めるブライアン・ホッホ記者は自身のXでスタントンの記録に注目。1719試合目での450号到達はマーク・マグワイア（1524試合）、ベーブ・ルース（1585試合）、アレックス・ロドリゲス（1684試合）、ハーモン・キルブルー（1713試合）に次ぐ最速記録で、メジャーの名だたるスラッガーに続いた。

2018年のヤンキース加入後は苦しむ時期も見られたスタントンだが、今季70試合目の出場で21本と長打力は今なお健在。2021年にミゲル・カブレラが達成以降出ていない500本塁打も視界に捉えるか。

