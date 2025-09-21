●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　利回り　9/19終値 　決算期
　1　　<3249>　産業ファンド　　　6.39　135,000　　26/01
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.37　 66,800　　25/12
　3　　<3459>　サムティＲ　　　　6.12　114,200　　26/01
　4　　<3471>　三井不ロジ　　　　6.02　106,900　　26/01
　5　　<3290>　Ｏｎｅリート　　　5.99　 89,700　　25/08
　6　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.99　 78,600　　25/11
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.90　112,300　　26/01
　8　　<3463>　いちごホテル　　　5.79　131,100　　26/01
　9　　<3492>　タカラリート　　　5.74　 94,100　　25/08
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.73　 60,900　　26/01

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.68　123,700　　26/01
　12　 <8958>　グロバワン　　　　5.62　148,900　　25/09
　13　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.54　117,400　　26/01
　14　 <8985>　ホテルリート　　　5.51　 87,600　　25/12
　15　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.50　 80,600　　25/10
　16　 <3470>　マリモリート　　　5.48　111,600　　25/12
　17　 <3466>　ラサールロジ　　　5.43　141,000　　25/08
　18　 <3488>　ザイマックス　　　5.31　119,000　　25/08
　19　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.28　135,600　　25/08
　20　 <8966>　平和不リート　　　5.24　150,900　　25/11

　21　 <3292>　イオンリート　　　5.18　131,200　　26/01
　22　 <8984>　ハウスリート　　　5.16　125,900　　25/08
　23　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.15　118,000　　25/11
　24　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.04　148,400　　25/10
　25　 <3476>　Ｒみらい　　　　　4.99　 48,500　　25/10
　26　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.99　152,800　　25/12
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.96　113,800　　25/08
　28　 <3296>　日本リート　　　　4.95　 97,800　　25/12
　29　 <8964>　フロンティア　　　4.87　 90,400　　25/12
　30　 <8986>　大和証券リビ　　　4.84　110,300　　25/09

　31　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.83　169,900　　25/10
　32　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.77　167,600　　25/08
　33　 <8961>　森トラストＲ　　　4.71　 75,000　　25/08
　34　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.63　100,700　　25/08
　35　 <8979>　スターツプロ　　　4.63　202,100　　25/10
　36　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.57　137,500　　25/10
　37　 <8954>　オリックスＦ　　　4.53　100,300　　25/08
　38　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.52　122,200　　25/08
　39　 <8960>　ユナイテッド　　　4.48　183,100　　25/11
　40　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.46　268,900　　25/10

　41　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.44　135,000　　25/11
　42　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.40　 86,300　　25/11
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.39　186,800　　25/08
　44　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.37　 98,400　　26/01
　45　 <3462>　野村マスター　　　4.35　163,300　　25/08

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース