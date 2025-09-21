【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (9月19日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 9/19終値 決算期
1 <3249> 産業ファンド 6.39 135,000 26/01
2 <8963> ＩＮＶ 6.37 66,800 25/12
3 <3459> サムティＲ 6.12 114,200 26/01
4 <3471> 三井不ロジ 6.02 106,900 26/01
5 <3290> Ｏｎｅリート 5.99 89,700 25/08
6 <3472> ホテルレジＲ 5.99 78,600 25/11
7 <2989> 東海道リート 5.90 112,300 26/01
8 <3463> いちごホテル 5.79 131,100 26/01
9 <3492> タカラリート 5.74 94,100 25/08
10 <3468> スターアジア 5.73 60,900 26/01
11 <2971> エスコンＪＰ 5.68 123,700 26/01
12 <8958> グロバワン 5.62 148,900 25/09
13 <3455> ヘルスケアＭ 5.54 117,400 26/01
14 <8985> ホテルリート 5.51 87,600 25/12
15 <3309> 積水ハウスＲ 5.50 80,600 25/10
16 <3470> マリモリート 5.48 111,600 25/12
17 <3466> ラサールロジ 5.43 141,000 25/08
18 <3488> ザイマックス 5.31 119,000 25/08
19 <3281> ＧＬＰ 5.28 135,600 25/08
20 <8966> 平和不リート 5.24 150,900 25/11
21 <3292> イオンリート 5.18 131,200 26/01
22 <8984> ハウスリート 5.16 125,900 25/08
23 <2979> ソシラ物流 5.15 118,000 25/11
24 <3451> トーセイＲ 5.04 148,400 25/10
25 <3476> Ｒみらい 4.99 48,500 25/10
26 <3487> ＣＲＥロジ 4.99 152,800 25/12
27 <8953> 都市ファンド 4.96 113,800 25/08
28 <3296> 日本リート 4.95 97,800 25/12
29 <8964> フロンティア 4.87 90,400 25/12
30 <8986> 大和証券リビ 4.84 110,300 25/09
31 <8972> ＫＤＸ不動産 4.83 169,900 25/10
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.77 167,600 25/08
33 <8961> 森トラストＲ 4.71 75,000 25/08
34 <2972> サンケイＲＥ 4.63 100,700 25/08
35 <8979> スターツプロ 4.63 202,100 25/10
36 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.57 137,500 25/10
37 <8954> オリックスＦ 4.53 100,300 25/08
38 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.52 122,200 25/08
39 <8960> ユナイテッド 4.48 183,100 25/11
40 <3287> 星野Ｒリート 4.46 268,900 25/10
41 <3279> ＡＰＩ 4.44 135,000 25/11
42 <3283> プロロジスＲ 4.40 86,300 25/11
43 <8968> 福岡リート 4.39 186,800 25/08
44 <8967> 日本ロジ 4.37 98,400 26/01
45 <3462> 野村マスター 4.35 163,300 25/08
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース