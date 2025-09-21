Image: 佐久間 力

手元のスマートウォッチに届く通知に割り込まれるたび、集中力は削がれるものです。

1日の進行をサポートしてくれるはずのデバイスが、逆に時間の主導権を握っている。そんな違和感に心当たりがあるなら、腕時計の選び方を変えるだけで心持ちが変化するかもしれません。

「LEXTEP2.0」は、ムーブメントが透ける機械式スケルトン腕時計。文字盤の窓から覗く歯車が、時間を追ってくるものから「体験する」ものへと変えてくれます。スマートではなくても、賢い選択がある。新しい時間の付き合い方を提案する、特別な1本をご紹介します。

スケルトン構造、時間を「体感」で捉える

Image: 佐久間 力

「LEXTEP2.0」の特長は、心臓部であるムーブメントが透けて見えるスケルトンデザインにあります。多層構造になった文字盤の奥で、無数の歯車が時を紡ぐ様は、もはや時間を知るための機能を超えた体験。

建築家が設計した美しい橋梁をミニチュアサイズで眺めているかのようです。

Image: 佐久間 力

透明度の高いK9クリスタルガラスの窓を通して、埋め込まれるようにして配置されたムーブメントをじっくり鑑賞できる。この「時を覗く」という知的な体験こそが、日常に新たな深みを与えてくれます。

スクエアケースは袖口からの視認性も高く、必要な瞬間にだけ視線を落とせます。

特に商談前の数十秒、あるいはプレゼン直前なんかには、この動きに集中することで落ち着きを与えてくれそうです。

「耐久性=日常での使いやすさ」を標準装備

Image: 佐久間 力

日常仕様のタフさを備えているのも魅力。ブリッジ構造は外部からの衝撃を巧みに逃がす設計で、精密機構をしっかり守ります。高硬度のK9ガラス、ステンレススチールのケースとベルトは、擦れや汗に強く、普段使いで気を遣わせません。

さらに、水深30mの防水性能と防塵設計（※）が、移動中の雨や作業中の水滴を気にしない余裕を生みます。繊細に見えて、使い倒せる。道具としての美点は、そこで決まります。

※QB/T 1249-2013《機械式腕時計》の基準に基づき検査

個性を表現する3つの選択肢でスタイルを格上げする

Image: 佐久間 力

優れた時計も、自分のスタイルに合わなければ、その魅力が十分に活かされません。「LEXTEP2.0」は、個性を引き立てる3つのカラーバリエーションを用意しています。

シルバー： 普遍的な輝きでビジネスシーンに誠実さを添える王道カラー。ブラック×ゴールド： ゴールドのアクセントが都会的で、自信を演出する組み合わせ。ガンメタリック： 光の角度で表情を変え、静かな知性を感じさせるmachi-ya先行公開カラー。

どのモデルにもテンレススティール製ベルトを採用し、長時間の着用でも快適さが続くよう、フィット感を追求しています。

受賞歴もあって、贈り物にも最適

Image: 佐久間 力

香港のデザインコンペでオープングループ部門1位という実績は、造形と機能のバランスが国際的に評価された証拠です。規格準拠と2年保証が、初めての機械式でも安心して選べる土台になります。

節目の贈り物にすれば、「あなたの時間を大切に」というメッセージが自然に伝わる。毎日見るものだからこそ、その価値も積み重なっていきます。

デジタルな喧騒から離れ、自分だけの時を刻もう

Image: 佐久間 力

情報の流れは止められなくても、その処理基準は選べます。

「LEXTEP2.0」は時間管理をガチガチにするためのツールというより、むしろ「時の流れを客観的に鑑賞する」ための装置。歯車の一定の律動は、やるべきことに静かにピントを合わせ、過ごし方に「節度」を取り戻すきっかけをつくってくれるんじゃないでしょうか。

スマートじゃない自由を、袖口から始めてみませんか？「LEXTEP2.0」についてのさらなる魅力を、以下よりチェックしてみてください。

Image: 佐久間 力

