市職員に「官製談合やってんだよ」「犯罪者はいちゃいけない」庁内でどなる市議に辞職勧告…市長の自宅前では拡声機で「やめろ」と叫ぶ

市職員を庁内で度々どなり、インターネット上に職員の顔写真などを掲載して誹謗（ひぼう）中傷を繰り返したとして、埼玉県三郷市議会は１９日、関根和也市議（４５）（無所属、１期目）に対する辞職勧告決議案を全会一致で可決した。

市議会政治倫理審査会の審査結果によると、関根市議は任期開始の８月１１日以降、複数の庁内窓口で職員名とともに「官製談合やってんだよ」「犯罪者はここにいちゃいけない」などと叫び、制止した職員には「うるせえ、お前もやめろ」などとどなった。自身のＳＮＳに職員の顔写真と実名を掲載し、同様の中傷を書き込んだ。

職員からの体調不良の訴えが相次ぎ、市民にも不安が及んでいるとして、市は関根市議の様子を撮影した動画を市議会に提出。８月２５日に審査会が設置された。

市幹部によると、関根市議の来訪は約５０回に及ぶという。このほか市長と議長、一部の市議の自宅前で夜、拡声機を使って「やめろ」などと叫んでおり、市は吉川署に相談しているという。

関根市議は取材に対し「不正を行った人物が市の幹部にいるのが許せず、言葉が強くなった。議員はやめない」とする。また「公共事業に不自然な落札がある」としたが、その根拠としては「不自然」という説明を繰り返した。