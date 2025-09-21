米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＬＬ ＯＵＴ」（カナダ・トロント）が２０日（日本時間２１日）に放送され、ＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３７）がＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）、マスカラ・ドラダとの３ＷＡＹ王座戦を制し防衛に成功した。

長らく日本プロレス界の頂点に君臨しＡＥＷでも統一王者に君臨するオカダと、ＡＥＷ＆新日本プロレス＆ＤＤＴの３団体所属選手となり今夏のＧ１クライマックスを制した竹下は、現在「ドン・キャリス・ファミリー」で共闘中。しかし互いに敵視する緊張関係が続いている。日本のファンも注目する両者による頂上決戦は、ドラダを加えた３ＷＡＹ形式で実現した。

３者の思惑が交錯する王座戦は、目まぐるしい攻防が繰り広げられた。オカダはドラダにダイビングエルボードロップを放つと中指式レインメーカーポーズを決めるが、竹下に割って入られるとレインメーカーを回避されてブルーサンダーボムを浴びる。

さらにドラダにダブルのブーツを叩き込んだオカダと竹下は、激しいエルボー合戦を繰り広げる。強烈なエルボーにヒザをついたオカダは人でなしドライバーからジャーマンで投げ捨てられるが、ショットガンドロップキックからツームストーンパイルドライバーを決めるなど一歩も譲らない。

その後も３人の意地がぶつかり合う展開が続くなか、竹下がドラダに必殺のレイジングファイヤーをさく裂させる。しかしこのカバーはオカダが阻止。打点の高いドロップキックで竹下を蹴散らすと、グロッギー状態のドラダに一気にレインメーカーを叩き込み激闘に終止符を打った。

決着後のリング上でオカダは竹下と視殺戦。頭を抱えて悔しがる竹下にベルトを誇示すると、不敵な笑みを浮かべながら退場した。２人の今後は果たして――。