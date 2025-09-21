米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＬＬ ＯＵＴ」（カナダ・トロント）が２０日（日本時間２１日）に放送され、初代ＡＥＷ世界女子王者の里歩（２８）はＴＢＳ王者メルセデス・モネ（３３）に敗れベルト奪取はならなかった。

アイスリボン、我闘雲舞を経て２０１９年８月にＡＥＷ入りした里歩は、同年１０月に初代世界女子王者となるなど米メジャー団体で活躍。昨年７月から欠場していたが、今年９月に約１年２か月ぶりの復帰を果たし王座挑戦のチャンスを得た。

ＣＥＯダンスでモネを挑発した里歩は、６１９で場外へ落とすとダイビングフットスタンプを連発。さらにはリング上でもカサドーラからのフットスタンプ、ドラゴンスープレックスを決めるなど試合を優位に進めた。

一進一退の攻防からサンセットフリップパワーボムでコーナーに激突させられ、ランニングダブルニーアタックで反撃を許したものの、決定打は許さない。変型ハーフボストンからジャーマンスープレックス、ダイビングボディアタックで流れを再び引き寄せる。

ところがくるくるリボンはモネがレフェリーを掴んで阻止。体を入れ替えられた里歩はサイファーウタキを浴びると、そのまま一気にモネメーカーで３カウントを奪われてしまった。

２０２０年２月にＡＥＷ世界女子王座から陥落して以来、約５年半ぶりのメインタイトルを狙った里歩。会場からも大声援で後押しを受けていたが、モネの牙城を崩すことはできなかった。