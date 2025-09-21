こういうの探してた！【ZARA】40・50代の洗練見え♡「黒シューズ」

秋へシフトしていく今、足元はどんなアイテムが正解？──季節に左右されにくく、きれいめからカジュアルまで対応しやすい、黒の「フラットシューズ」が一押し。程よい上品さや洗練された雰囲気をプラスしながら、コーデにスッとなじむ優秀アイテムです。今回、編集部が注目したのは【ZARA（ザラ）】のアイテム。ベースはベーシックなデザインながらも、細部にこだわりが光るデザインのモデルをピックアップしました。

さりげなくモードな足元に格上げ

【ZARA】「エナメルレザー風ローファー」\6,290（税込）

シックで大人っぽい足元を演出したいなら、このローファーがおすすめ。艶やかなエナメル素材が高級感を漂わせ、シンプルな着こなしも一気に気品をまとった雰囲気に格上げできそう。スクエアトゥでモードな印象を与えながら、ソールの高さは約2cmと安定感のある仕様。デニムやワイドパンツと合わせると抜け感のある大人カジュアルに、きれいめコーデに取り入れれば都会的な雰囲気を演出できるかも。

メタルバックルがアクセントの黒シューズ

【ZARA】「フラットレザーバレリーナシューズ」\8,990（税込）

足元にさりげない女性らしさをプラスできそうな、ストラップシューズ。ラウンドトゥのやわらかなフォルムと、甲にあしらわれたメタルバックルが上品な印象です。大人の女性にふさわしい、甘さと落ち着きのバランスを上手に両立できそうな一足。シンプルなデザインなのでスカートやワンピースはもちろん、デニムなどのカジュアルスタイルにもおすすめ。

