【来週のあんぱん あらすじ】“アンパンマン”がテレビアニメ化 嵩は主題歌の歌詞も担当することに
【モデルプレス＝2025/09/21】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の最終週（第26週）「愛と勇気だけが友達さ」が、9月22日から26日にわたり放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
ある日、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）のもとにテレビプロデューサーの武山恵三（前原滉）がやってくる。アンパンマンをテレビアニメ化したいというのだ。
最初は断る嵩だったが、諦めない武山の熱意と、のぶからの後押しもあって引き受けることにした嵩は、主題歌の歌詞も担当することになる。歌詞に込められた想いとは。そしてアニメ化をきっかけに、アンパンマンとやないたかしの名は日本中に広がっていくことになる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」最終週／9月22日（月）〜26日（金）放送
