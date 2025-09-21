「え、本物!?」万博会場に”ボンド・ウーマン”レア・セドゥがサプライズ登場！藤原紀香も大興奮

大勢の観衆に囲まれて照れ笑い

連日大盛況の『大阪・関西万博』（会場・夢洲）。

入館者数は１日平均20万人近くを記録し、５時間待ちのパビリオンも出るなど、混乱も相変わらずだ。会場では、「ナショナルデー」と題し、連日各国のイベントが行われており、それも人気を後押ししている。

９月13日はフランスデーで、アンバサダーを務める女優のレア・セドゥ（40）がサプライズ登場した。

「パリ生まれのレアは、’08年の映画『美しいひと』で注目を浴び、翌年公開のクエンティン・タランティーノ監督映画『イングロリアス・バスターズ』でハリウッドデビューを飾ります。トム・クルーズ主演の’11年公開映画『ミッション：インポッシブル/ゴースト・プロトコル』では殺し屋・サビーヌ・モローを演じ、これがハマり役に。世界的人気が高まりました。

’13年に主演した『アデル、ブルーは熱い色』で第66回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞。その後、ダニエル・クレイグ主演の『007』シリーズに２度もボンド・ガール（’21年『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』からはボンド・ウーマンに呼称を変更）に選ばれています。悲劇のヒロインからアクションまで、幅広いキャラを演じる分けることができるフランスを代表する俳優です」（映画雑誌記者）

冒頭に話を戻そう。この日、万博会場では、日仏友好の証に、フランス館と日本館の間の300メートルを赤い糸で繋ぐイベント「HUMAN AKAI-ITO（赤い糸プロジェクト）」が行われ、赤い服を着た200人のボランティアが赤いバトンを手に両館を結んだ。やがて、今や遅しとイベント開始を待つ大勢の観客の前に、鮮やかなブロンドヘアをなびかせてスーツ姿のレアが登場。

「え、本物ー!?」「やばいー！」とざわめきとともに、大きな歓声が沸き起こった。そして、照れくさそうに笑うレアが、日本館の名誉館長を務める和服姿の藤原紀香（54）と、ちょうど両館の中間地点で合流。トリコロール（フランス国旗の青白赤）のバトンを渡した。

その後の会見で、紀香は、レアとの会話について、「日本は湿度が高いので、健康に気をつけてね」と話しかけると、「『あなたも汗をかいてるわね』と言われて。『そうよ、毎日、汗をかいてるのよ』と答えました」などと興奮気味に語った。

大阪の暑い日々はあと１ヵ月あまりで終わりを迎える。