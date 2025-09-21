フリードマン編成本部長が明かす

米大リーグ・ドジャースのブルスダー・グラテロル投手が今季絶望の見通しであると、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が伝えた。この日はウィル・スミス捕手も痛めていた右手の亀裂骨折が判明。相次ぐ“悲報”となった。

アルダヤ記者は自身のXで、アンドリュー・フリードマン編成本部長からの情報を伝えた。グラテロルについて「今シーズンに復帰できる可能性は低い。オフシーズンに肩の手術を受け、まだ回復が進んでおらず、トレーニングを強化できる状態ではない」と投稿した。

これに米ファンは「なんてことだ、その肩の怪我はどれぐらい悪かったんだ」「今シーズンは戻ってこないだろうと思っていたけど、バズーカがずっと好きだったから残念だ」「うわ、ドジャースのブルペンにとって大きな痛手だ。グラテロルのシンカーは試合の流れを変えるものだった」「嘘だろ」「えええええ、バズーカ」などと嘆きの声が上がっていた。

グラテロルは100マイルを超えるシンカーを投げる剛腕。2023年に68登板で4勝2敗7セーブ19ホールド、防御率1.20の好成績をマークしたが、昨季は7登板。オフに右肩関節唇の手術を受けていた。

ドジャースはこの日、スミスの亀裂骨折も判明。3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルを受け、一度は復帰したものの13日（同14日）にIL入りしていた。ポストシーズンに間に合うかどうか微妙なところだとされている。



（THE ANSWER編集部）