箱大好きな猫さんが、どう見ても小さすぎる箱に入ろうとして…？猫さんのおもしろ行動に、爆笑する視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で1.7万回再生を突破し、「箱大好きマンw」「猫あるあるに笑ってしまいました」「大先生のチャレンジ精神見習います」といったコメントが寄せられました。

【動画：箱好きな猫の前に『小さすぎる箱』を置いてみたら…】

箱が大好き！

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、箱が大好きすぎる「みにら」くんのおもしろ行動です。ある日、飼い主さんが段ボール箱を捨てようとしていると、箱大好きマンなみにらくんがやってきたといいます。

開封されてフタの部分が立った状態の箱の中に、みにらくんがジャンプでダイブ！…と思いきや、後ろ足が入らず。フタを押し広げて後ろ足が箱の外に着地するという、思わず吹き出してしまうようなどんくさい入り方を披露していたそうです。

小さな箱

そんな箱に目がないみにらくんの前には、かなり小さな箱の中に頭を突っ込むぬいぐるみのカワウソくんの姿が。みにらくんは羨ましいのか、「そこ代わってよ」とばかりにカワウソくんをタッチ。どう見てもこの箱は小さすぎるようですが…。

なんとみにらくんは顔を押しつけて、絶対に入れないであろう箱に入ろうと行動を開始！「なんでいけると思ったの」と飼い主さんにツッコまれながらも、そのままズルズルと前進していったといいます。

チャレンジ精神旺盛なみにらくん

その後もみにらくんは、顔を押しつけたまま前進して爪とぎに激突したり、顔がダメならと前足から入ろうとしてみたり。どうしても入りたいようで、諦めずに何度もチャレンジしていたといいます。

しかし、どんなに頑張っても入れるはずもなく、ついに諦めて棚の上へ。飼い主さんに「顔すら入らなかったね」と言われてしまったモフモフな丸顔をムスッとさせて、尻尾をブンブン。不満をあらわにする姿も可愛いみにらくんなのでした。

投稿には「可愛い！！ひたすら前進！！笑える！！」「やりもせず諦めてはいけないこと、みにら先生から学びました」「入り方どんくさ♡かわいー♡」「なんで箱に入るの？って聞いたらそこに箱があるからって言いそうw」「最後お怒りのシッポブンブンが余計笑えました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。箱好きだったりどんくさかったり、みにらくんの様々な可愛い姿を観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。