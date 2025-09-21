☆日本ハム―ロッテ（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、ロッテ＝小島

２位の日本ハムは２１日にロッテと対戦。開幕４連勝中の福島が先発する。勝てば開幕５連勝となるが、達成なら、達に次いで球団で今季２人目となる。日本ハムで同一シーズンに開幕５連勝が２人以上は以下の通り。

１９６２年 土橋正幸、尾崎行雄、久保田治

１９８１年 木田勇、間柴茂有

２００９年 八木智哉、宮西尚生

２０１５年 大谷翔平、吉川光夫

過去に４度。福島が開幕５連勝とすれば、大谷と吉川以来１０年ぶりの５連勝２人となる。首位のソフトバンクを追う日本ハムの投手陣の奮起なるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、阪神＝伊藤将

☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝平良、広島＝常広

☆中日―巨人（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝大野、巨人＝田中将

☆楽天―西武（１３：００・楽天モバイル）楽天＝藤井、西武＝隅田

☆ソフトバンク―オリックス（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝有原、オリックス＝佐藤

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順