◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)

予選ラウンドを突破した16チームによる決勝ラウンドがスタート。20日は1回戦の2試合が行われました。

日本が敗退したプールGを3戦全勝で1位通過したトルコ（FIVBランク14位）は、プールBを2位通過のオランダ（FIVBランク20位）と対戦。第1セットは落とすも、第2セット以降を3連続で奪い3−1（27−29、25−23、25−16、25−19）で逆転勝利。トルコはサービスエース8本、ブロックポイント12と、オランダの倍以上を記録。予選ラウンドの日本戦でも好調だったサーブとブロックがこの試合でも冴えわたり、初のベスト8に駒を進めました。

プールBを3戦全勝で1位通過のポーランド（FIVBランク1位）は、プールGを2位通過のカナダ（FIVBランク9位）と対戦。今季のネーションズリーグ王者は、3−1（25−18、23−25、25−20、25−14）で勝利しベスト8進出を決めています。

21日はプールCを1位通過のアルゼンチン（FIVBランク8位）とプールF2位通過のイタリア（FIVBランク2位）、プールF1位通過のベルギー（FIVBランク15位）とプールC2位通過のフィンランド（FIVBランク18位）が対戦します。

▽ラウンド16日程

〈20日〉

トルコ 3−1 オランダ

ポーランド 3−1 カナダ

〈21日〉

アルゼンチン − イタリア

ベルギー − フィンランド

〈22日〉

ブルガリア − ポルトガル

アメリカ − スロベニア

〈23日〉チュニジア − チェコセルビア − イラン