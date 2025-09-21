『あんぱん』最終週 嵩、アンパンマンのアニメ化に反対するが…【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」が、22日にスタートする。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■最終週「愛と勇気だけが友達さ」のあらすじ
ある日、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）のもとにテレビプロデューサーの武山恵三（前原滉）がやってくる。アンパンマンをテレビアニメ化したいというのだ。最初は断る嵩だったが、諦めない武山の熱意と、のぶからの後押しもあって引き受けることにした嵩は、主題歌の歌詞も担当することになる。歌詞に込められた想いとはー。そしてアニメ化をきっかけに、アンパンマンとやないたかしの名は日本中に広がっていくことになる。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
ある日、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）のもとにテレビプロデューサーの武山恵三（前原滉）がやってくる。アンパンマンをテレビアニメ化したいというのだ。最初は断る嵩だったが、諦めない武山の熱意と、のぶからの後押しもあって引き受けることにした嵩は、主題歌の歌詞も担当することになる。歌詞に込められた想いとはー。そしてアニメ化をきっかけに、アンパンマンとやないたかしの名は日本中に広がっていくことになる。