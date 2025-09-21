Ž¢²¯¤ê¿ÍÂç²ÈŽ£¤¬ÎÏÀâ¤¹¤ë"¸Í·ú¤ÆÅê»ñ"4¤Ä¤Î¶¯¤ß
Çä¤Ã¤ÆÎÉ¤·¡¢Âß¤·¤ÆÎÉ¤·¡£¡ÖÃæ¸Å¸Í·ú¤Æ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î4¤Ä¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§yasu¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö·î1»þ´Ö¤·¤«»Å»ö¡ÊÂç²È¶È¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ç¯´Ö¡¢²¯¤ÎÇäÇãÍø±×¤È¡¢7000Ëü±ßÄ¶¤Î²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤FIREÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤Î¡ÖÂç²È¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¶Ë°Õ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö¸Í·ú¤ÆÅê»ñ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
²áÇ®¤¹¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ÆÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤¹¤é¤¢¤ë¡Ö¸Í·ú¤ÆÅê»ñ¡×¤Î¤É¤³¤Ë¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡Ø·î1»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ç²ÈÄÂÇ¯¼ý7000Ëü±ß¡ª¡¡²¯¤ê¿ÍÂç²È¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¼óÅÔ·÷¡ßÃÏÊý ¸Í·ú¤ÆÅê»ñ½Ñ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¤¬¤ë¸Í·ú¤Æ¤Î¡ÖÄÂÂß¡×¥Ë¡¼¥º¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡ª
¸Í·ú¤Æ¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦Æ±½»Âð¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ¤Î¸Í·ú¤Æ¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Âè°ì¤Ë¡¢¹¤µ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½»Âð»ö¾ð¤ÏÇ¯¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇã¤¤Êª¡×¤À¤Ã¤¿½»Âð¹ØÆþ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÎÊø²õ¡¢Å¾¿¦¤Î°ìÈÌ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½»Âð¹ØÆþ¤òí´í°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¤¤²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÎÎã¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼«Âð¤Ë½»¤àÁ°¤Ï¡¢80Ö¤Û¤É¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢10Ç¯¤¯¤é¤¤½»¤à¤Ä¤â¤ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£80Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç½½Ê¬¤Ê¹¤µ¤À¤í¤¦¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤ËÁý¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¶¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢4¿Í²ÈÂ²°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö80Ö¤Ç¤Ï¶¹¤¤¡×
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï2¤Ä¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÃó¼Ö¾ì¤â¤Û¤·¤¤¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¡Ö²È¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÂÂß¤Ë½»¤à¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Õ³°¤Ë¤âµï½»ÌÌÀÑ¤Î¹¤¤Êª·ï¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¸Í·ú¤Æ¤ò¹¥¤ó¤ÇÇã¤¦Âç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¹¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È²Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç·¿¸¤¤äÂ¿Æ¬»ô¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ï²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÄêÃå¤·¤¿º£¡¢¤³¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±¿È¼Ô¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¿È¼Ô¤Ç²È¤òÇã¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Âè»°¤Ë¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾å²¼º¸±¦¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â¸Í·ú¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
¸Í·ú¤ÆºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö½Ð¸ý¡×¤Ë¤¢¤ê¡ª
¸Í·ú¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Í·ú¤Æ¤Ï½Ð¸ýÀïÎ¬¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ð¸ýÀïÎ¬¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª·ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦½èÊ¬¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦·×²è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤Ï½êÍ´ü´ÖÃæ¤Î²ÈÄÂ¼ýÆþ¤ÈÇäµÑ»þ¤ÎÇäµÑ±×¤ÎÎ¾Êý¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍø±×¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½Ð¸ýÀïÎ¬¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º¤ËÊª·ï¤òÇã¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸Í·ú¤ÆÅê»ñ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÅÚÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë
ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤Ç¤¤ë¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨·úÊª¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤â¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤¹¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÇã¤¤¼ê¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ¤Î½Ð¸ý¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢ÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¸Í·ú¤ÆÅê»ñ¤ÎËÜ¼Á¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢·úÊª¤ò¤ª¤Þ¤±¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¶ËÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÇÄ¹´üÅª¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¸Í·ú¤Æ¤È¶¦Æ±½»Âð¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×
¸Í·ú¤ÆºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ¡×¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ÎÃæ¤Î1¼¼¤ò½êÍ¤·¡¢ÅÚÃÏÉßÃÏ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ò¸ÄÊÌ¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·úÊª¤ÈÅÚÃÏ¤ÎÎ¾Êý¤¬¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¡×¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë1À¤ÂÓ¤¬½»¤àÌÜÅª¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Âàµî¤¹¤ì¤ÐÆþµïÎ¨¤ÏÂ¨0¡ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊRCÂ¤¡Ë¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤¬ÌÚÂ¤¤ä·ÚÎÌÅ´¹üÂ¤¡¢¤½¤·¤Æ1¡Á3³¬·ú¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï²òÂÎÈñ¤¬°Â¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë·úÊª¤ò¼è¤ê²õ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¹¡£
ÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢·úÊª¤¬Îô²½¤·¤ÆÄ¾¤¹¤è¤ê¤â²õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1À¤ÂÓ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÂàµî¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤¬¶¦Æ±½»Âð¡Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬½»¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´Æþµï¼Ô¤ËÂàµî¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼ê´Ö¡Ê¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¶âÁ¬¤âÉ¬Í×¡Ë¤ä¡¢¹â³Û¤Ê²òÂÎÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢Çä¤ê¤Ë½Ð¤¹¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êª·ï¤ò¡ÖÅÚÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ËÍÆ°×¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÃæ¤Ç¸Í·ú¤Æ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Æ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©ÃÏ¤ä·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½»ÂðÍÑÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¼ý±×¼êÃÊ¤Ë¤âÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍÆÀÑÎ¨¤ÎÂç¤¤¤ÅÚÃÏ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ê¤É¾¦¶È¤ËÅ¬¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê¼ê¤¬»È¤¤Æ»¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÅÚÃÏ¡×¡Ê¸Å²ÈÉÕ¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡Ë¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Çã¤¤¤ËÍè¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Æ»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸Í·ú¤ÆÆÃÍ¤Î½ÀÆðÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÌÜÍø¤¤ò´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅê»ñ¤Ç¤ÎÉé¤±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏÊý¤ÎÊª·ï¡×¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤Ãí°ÕÅÀ
¢¼«ÂðÍÑ¡Ê¼Â¼û¡Ë¤Î¡ÖÃæ¸Å¸Í·ú¤Æ¡×¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë
ÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÊª¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«ÂðÍÑ¡Ê¼Â¼û¡Ë¤ÎÃæ¸Å¸Í·ú¤Æ¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡Ê»ä¤ÏÂð·ú¶È¼Ô¤Ê¤Î¤ÇÄÂÂß¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÈæ³ÓÅªÌÜÍø¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦°ãË¡À¤Î¤Ê¤¤·úÊª¤«
¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬ÉÕ¤¯Êª·ï¤«ÈÝ¤«
¡¦Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¼ûÍ×¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÆÃ¤Ë¾å²¼¿åÆ»¤¬½ÅÍ×¡Ë
¡¦ÃÛ²¿Ç¯¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÇã¤¤¼ê¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤«
¡¦±«Ï³¤ê¤È·¹¤¤¬¤Ê¤¤¤«¡Ê±«Ï³¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¤Î½¤Á¶Èñ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¹ØÆþ³Û¤ò»»Äê¡Ë
¡¦À¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤«¡ÊÃÏÊý¤Ç¤Ï±Ø¤«¤é±ó¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹âÉ¾²Á¡Ë
¤³¤ì¤é¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇäµÑ²Á³Ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê°Â¤¯¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢²Á³Ê¤Ï¿·ÃÛ»þ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢ÂçÉý¤Ë²Á³Ê¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·ÃÛ»þ¤Ë3000Ëü±ß¤Î²È¤¬ÃÛ10Ç¯¤Ç1000Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤âÃÏÊý¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¥Ú¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¤ÃÏÊý¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Êª·ï¤Ï¸Â³¦½¸Íî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï°Â¤¤¤±¤ì¤É²ÈÄÂ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÂß¤»¤Ê¤¤¡¦Çä¤ì¤Ê¤¤Êª·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ç¼ê¤ò°ú¤¯¤«¤Î¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÊý¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤½¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Äì·ø¤¤²ÈÄÂ¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢²Á³Ê¤â²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Êª·ï¤â¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔ²ñ¤ÎÊª·ï¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º¬µ¤¤è¤¯Ãµ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ÄÇ°¤ÊÊª·ï¡×¤Û¤É¼Â¤ÏÍø²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â
£¡Ö¼ý±×¤òÀ¸¤àÄÂÂßÊª·ï¡×¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë
ÅÚÃÏ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¡¢¼Â¼û¤ÎÃæ¸Å¸Í·ú¤Æ¤È¤·¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊª·ï¤Ï¡¢¡ÖÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¸ý¡×¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«ÂðÍÑ¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æþµï¼Ô¤¬¤¤¤Æ²ÈÄÂ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï¡×¤È¤·¤ÆÇä¤ê¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢¡ÖÅê»ñÍÑ¡×¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ü¥í¸Í·ú¤ÆÅê»ñ¤Ï¡¢¤³¤Î3ÈÖÌÜ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤ÎÃÏÊý¤ÎÃÛ¸ÅÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÌó10Åï¡¢¸Í·ú¤ÆÌó50¸Í¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤âÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¡¢»ä¤ÎÂç²È¶È¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤Î9³ä¤Ï¤³¤³¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡¢¼Â¼û¸þ¤±¤Î²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¿¤À¤«»ÄÇ°¤ÊÊª·ï¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤ÇÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¡Ö¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÂÂß¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡×¸Í·ú¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤Ê¤Î¤Ë¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖºÆ·úÃÛÉÔ²Ä¡×¤ÎÊª·ï¤Ç¤¹¡£¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤Î²È¤òÇã¤¦Êý¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¾ì½ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò»È¤¨¤Ê¤¤Êª·ï¤Ï¼Â¼û¸þ¤±¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤Ï°Â¤¯Çã¤¤¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¡ÊÆþµï¼Ô¤ÏºÆ·úÃÛÉÔ²Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÒÉÕ¤±¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤·¤ÆÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï¤Ë¤·¤Æ²Á³Ê¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÊª·ï¤Î¥Ô¡¼¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿ÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂç²È¤Î¥×¡¼¤µ¤ó ¡§ ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¢Âð·ú¶È¼Ô¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë