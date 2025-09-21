◆米大リーグ ホワイトソックス―パドレス（２０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

パドレスのダルビッシュ有投手が２０日（日本時間２１日）、敵地のホワイトソックス戦に先発したが、５回途中２失点で降板し、５勝目はならなかった。

初回、三ゴロと見逃し三振で２アウトとしたが、３番モンゴメリーに右前打。続くバルガスに高めの直球を左中間にはじき返される適時二塁打を打たれ、先制点を許した。

２回にメリルの１５号で同点に追いついてもらったが、２巡目に入った３回に１死一塁からティールに適時二塁打を許し、再び１―２と勝ち越された。

５回先頭のロバートソンに安打で出塁を許し、犠打と見逃し三振で２死二塁となったところで降板した。４回２／３で６安打２失点４奪三振、防御率は５・５１になった。６回に味方が２−２に追いつき、６敗目は消滅した。

１４日（同１５日）のロッキーズとの前回登板では、４登板ぶりの今季４勝目を挙げた。５回０／３を投げて１失点で降板後、後続が３ランを被弾したため２失点が追加され、３失点となったが、４登板ぶりの白星を手にした。

２連敗中のパドレスは直近１０試合で４勝６敗。地区首位ドジャースは７勝３敗と復調ムードで４ゲーム差に広げられている。ワイルドカード争いではボーダーのレッズと３ゲーム差を保っており、ポストシーズン進出は有力視されている。