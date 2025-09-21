Æîº»ÎÉ¡¦½Ð¸ý²Æ´õ¡¦µÈÅÄÈþ·î´î¡¢¥ì¥«¥Ú¤ÇµÇ°»£±Æ¡¡¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÀ¤³¦½é¾å±Ç
¡¡´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡ÒVisionÉôÌç¡Ó¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤¬20Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¥·¥Í¥Þ ¥»¥ó¥È¥à¥·¥Æ¥£¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÆîº»ÎÉ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¶¦±é¤ÎµÈÅÄÈþ·î´î¡¢»ù»³Î´´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û3¿Í¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤ÎÆ±Ì¾ÀÄ½Õ¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ËÊë¤é¤¹ËÑ½¨Èþ¡ÊÆî¡Ë¤ÈÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê½Ð¸ý¡Ë¤¿¤Á¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡ªÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢´ä·¨¿¿»Ò¡ÊµÈÅÄ¡Ë¤é¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡Æî¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Æîº»ÎÉ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¸ý¤â´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡Á¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤ÈÈþÎ®¹È¤Î¼«Í³¤Ê´¶¤¸¤¬É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î´Ú¹ñË¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢´ä·¨¿¿»Ò¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¡¢´ÆÆÄ¤ä³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤À¤µ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÉÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ù»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÐ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÎÐ¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ï¡¢ÀÎ¡¢¥Ó¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬MTV¼ø¾Þ¼°¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÝµ¶þ¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤ë¼ã¼Ô¤Ë¡ÈÈáÁÔ´¶¤ò»ý¤¿¤ºÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¤Ï¡ÖÌ´¤Ï³ð¤¦³ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë²áÄø¤¬Âç»ö¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢½Ð¸ý¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤Î3¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î°ì½Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢µÈÅÄ¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç²¿¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëÍ§Ã£¤Ï¡¢°ìÀ¸¤ÎÆâ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Í§Ã£¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤³¤Î±Ç²è¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Æî±é¤¸¤ë½¨Èþ¤Î¥é¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æî¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤çÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢»£±Æ¤Î3ÆüÁ°¤Ë²Î»ì¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¸³«¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£½Ð¸ý¤â¡Ö¾å±ÇÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÑµÒ¤ÎÇ®¿´¤Ê¼ÁÌä¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¥ã¥¹¥È¤È´ÆÆÄ¤Î¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÉñÂæ°§»¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æî¡¦½Ð¸ý¡¦µÈÅÄ¤Î3¿Í¤Ï·àÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ø»³»ÔÆâ¤Ç¥×¥ê¥¯¥é»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
