「あんぱん」細田佳央太、自分の出演終わったあとも見ている「すごい混ざりたい」

俳優の細田佳央太（23歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。自分の出演が終わった後も「すごい楽しそうだなと思って見てます」と、「あんぱん」を見ていると語った。



朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が「あんぱん」のトークライブを配信することになり、ゲストに「あんぱん」に出演した細田佳央太が登場した。



大森の役は戦後の登場のため、細田とは「あんぱん」では絡むことはなかったが、細田は「見てますよ。もう、どんどん、どんどん時代が変わってくし、どんどん、どんどんみんな年齢重ねてってるし、みたいな。びっくりですよ。でもなんかすごい楽しそうだなと思って見てます。特に今のパートに関しては、やっぱすごい混ざりたいなと思いますよね。それは細田としてですけど」と語った。