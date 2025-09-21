「あんぱん」細田佳央太、ミセス大森とは以前から“食事に行ったりする仲”
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（29歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。俳優・細田佳央太（23歳）との親交について語った。
朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が、「あんぱん」のトークライブを配信することになり、ゲストに「あんぱん」に出演した細田佳央太が登場した。
大森の役は戦後の登場のため、細田とは「あんぱん」では絡むことはなかったが、大森によると、Mrs. GREEN APPLEが活動を休止していた頃からプライベートで親交があり、連絡を取り合い、食事に行ったりする仲だと話す。
大森は、Mrs. GREEN APPLEが新曲を世の中にリリースする度に細田が感想を送ってくれると話し、倉崎氏も大森の「あんぱん」出演が決まったことを横浜アリーナのライブの時に伝えようとすると、その楽屋に細田もいたと語った。
