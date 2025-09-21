世界最高の新疆大石峡水利施設が貯水開始―中国

中国能源建設集団によると、中国の重要な水利プロジェクトである新疆大石峡水利施設が正式に貯水を開始しました。これは世界最高のコンクリート面を持つロックフィルダムが、建設段階から本格的な運営準備段階へ移行したことを意味します。

大石峡水利施設は天山山脈西部、新疆アクス地区のクマラク川中下流の大石峡峡谷に位置しています。主体工事はコンクリート面を持つロックフィルダム、左岸取水発電システム、左岸放流システムの三つの部分で構成されます。このダムはコンクリート面を持つロックフィルダムの建設における世界記録を塗り替えるもので、最大堤高は80階建てビルに相当する247メートル、堤体構築のために使用された土砂・岩石・コンクリートなどの総体積は標準プール7000個以上に相当する1890万立方メートルです。プロジェクトは25万キロワットの水力発電ユニット3基を設置予定で、総設備容量は75万キロワットに達します。

中国能源建設葛洲壩集団の譚華董事長は「大石峡水利施設は新疆南部4地域の電力系統における負荷調整任務を担い、灌漑・洪水防止などの総合機能も備える。完成後は年間18億キロワット時以上のクリーン電力を生産し、65万世帯分の1年分の電力需要をまかなうことができる」と紹介しました。

ダム下流のアクス地区は新疆の重要農業地帯で、クルミ・リンゴ・ナツメなどを生産しており、大量の農業灌漑用水を必要としています。施設の正常貯水位は1700メートル、設計総貯水容量は11億7000万立方メートルに達します。（提供/CRI）