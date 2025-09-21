好き＆行ってみたい「徳島県のダム」ランキング！2位「川口ダム」を抑えた1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月26日〜9月2日の期間、全国10〜60代の男女224人を対象に、「ダム（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい徳島県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ダムだけでなく子供が楽しめるエネルギー館が併設されているから」（50代男性／愛知県）、「大歩危・小歩危周辺観光が好きで、ダム景観もきれいな為」（40代女性／東京都）、「珍しい形をしたダムとして知られていますし、静かな場所なのでゆっくり過ごすのに最適だと思います。春には桜スポットとして人気がありますので桜とダムの景色を堪能したいと思いました」（30代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「ダム下流に階段式魚道が整備されていて、遡上する鮎を観るのも楽しみです。再訪してみたいです」（50代男性／広島県）、「四国最大級のダムで、吉野川の豊かな水をたたえる雄大な景観が魅力です。規模の大きさに加えて、周辺にはサイクリングロードや展望ポイントも整備され、自然を満喫しながら見学できる環境が整っています。四国の代表的な河川とダムの関わりを体感できる点に興味があり、観光スポットとしても行ってみたいと感じました」（20代男性／静岡県）、「池田湖水際公園では、ダム湖と橋を眺めながらのんびり過ごせるから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：川口ダム／27票那賀町に位置する川口ダムは、徳島県内でも歴史ある発電用ダムとして知られ、その風格ある姿が自然と調和した風景を形作っています。ダム湖の周囲には自然エネルギーについて学べる「川口ダム自然エネルギーミュージアム」や道の駅「もみじ川温泉」などが整備されており、訪れた人がのんびり過ごせる環境が整っています。春には桜、秋には紅葉と、四季折々の美しさが広がるのも魅力の1つ。地元の人々にも愛され、自然と暮らしが寄り添う、落ち着いた雰囲気のあるダムです。
1位：池田ダム／48票三好市にある池田ダムは、四国を代表する大河・吉野川をせき止める大型ダムとして、その存在感は圧倒的です。ダム湖の雄大な眺めと、山々に囲まれた自然のコントラストが見事で、訪れる人々の目を引きます。展望ポイントからは川の流れとダムの構造が一望でき、技術の迫力と自然の美しさを同時に感じられる貴重なスポット。観光としてもアクセスしやすく、ドライブの途中に立ち寄る人も多い、人気の名所です。
回答者からは「ダム下流に階段式魚道が整備されていて、遡上する鮎を観るのも楽しみです。再訪してみたいです」（50代男性／広島県）、「四国最大級のダムで、吉野川の豊かな水をたたえる雄大な景観が魅力です。規模の大きさに加えて、周辺にはサイクリングロードや展望ポイントも整備され、自然を満喫しながら見学できる環境が整っています。四国の代表的な河川とダムの関わりを体感できる点に興味があり、観光スポットとしても行ってみたいと感じました」（20代男性／静岡県）、「池田湖水際公園では、ダム湖と橋を眺めながらのんびり過ごせるから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)