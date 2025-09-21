◇インターリーグ パドレス―ホワイトソックス（2025年9月20日 シカゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が20日（日本時間21日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発。4回2/3を6安打2失点で降板し、5勝目を挙げることはできなかった。

降雨の中で迎えたプレーボール。軟弱なマウンドに苦しみながらの投球となった。初回、先頭のマイドロスをスイーパーで三ゴロ、続くティールをシンカーで見逃し三振。上々の立ち上がりに見えた矢先に、ホワイトソックス打線に捕まる。3番・モンゴメリーに右前打、4番・バルガスに左中間二塁打を許し、先制点を献上した。

1―1の3回には1死から右前打、続く打者に左中間二塁打を許して2点目を失った。失点した回はいずれも最少失点にとどめ、傷口を広げることはなかったが、打線の援護が乏しい中では痛すぎる失点となった。5回、先頭のロバートソンに左前打を許し、その後2死二塁とした時点で交代を告げられた。

前回登板の14日（同15日）のロッキーズ戦では5回0/3を4安打3失点の力投で、4試合ぶりの4勝目を挙げた。試合前の時点で、ナ・リーグ首位のドジャースとのゲーム差は4。地区優勝は厳しい状況となっているが、ワイルドカード争いでは4位のレッズに5ゲーム差を付けての2位。2年連続のポストシーズン進出に向け、経験、実績とも豊富なベテランの力は欠かせない。