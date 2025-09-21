3人組テクノポップユニット「Perfume」が、今年12月31日(水)をもって活動を休止することを公式サイトで公表しました。



Perfume は、グループ名で文書を掲載。「私たち Perfume の全ての活動の中心は LIVE にあります。」「こんな奇跡はコレが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。」とこれまでの姿勢を強調。

そして「自分たちが胸を張って “輝いている” と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは 2026 年から Perfume を一度 コールドスリープ します。」と公表しています。

Perfume は、この「コールドスリープ」を「25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です。」と位置づけています。









Perfume は、「一度も休まずずっと Perfume を続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。」「新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです。」と願いを込めています。



そして「また “新しい Perfume ” になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです。」と呼びかけています。

※「コールドスリープ」とは「冷凍睡眠」を指し、SF小説などでもよく登場する空想上の技術です。現在でも実現に向けて研究が進んでいるとされています。









【 Perfume メッセージ 全文 ※公式サイトより引用※ 】

私たち Perfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。

みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、 こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。 みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。

「輝いている私たちを歴史に残すこと」

それは Perfume の夢のひとつでした。

そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、 私たちは2026年から Perfume を一度 コールドスリープします。

Perfume はどんな形になっても3人でいれば一生 Perfume。

その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいい Perfume でまた新しい挑戦へ進むため、 一つの区切りを持とうということになりました。

急に明日 Perfume の活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、 25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、 新しい私たちを見つけていこう、という時間です。

そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、 まずはリハビリから始めることになると思いますが(笑) 3人がチャレンジしたいと前に進むことにしました。

みなさんと創り上げたいくつもの景色はこれから先も私たちを鼓舞してくれて、 弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます。 私たちを支え、応援してくださっているすべてのみなさまに、心から感謝しています。

一度も休まずずっと Perfume を続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。 新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです。

それもこれも、まだ“新しい Perfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

【担当：芸能情報ステーション】