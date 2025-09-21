佐野海舟が海外初ゴール! 超インターセプトから1G1Aで今季初白星貢献…マインツ指揮官は絶賛「今日の海舟は圧巻だ」
[9.20 ブンデスリーガ第4節 アウクスブルク 1-4 マインツ]
日本代表MF佐野海舟がマインツに今季初勝利をもたらした。20日のブンデスリーガ第4節・アウクスブルク戦で1ゴール1アシストの活躍を見せ、4-1の勝利に貢献。佐野にとって加入後初ゴールとなった。
前半14分、佐野は持ち味の鋭い読みで相手のパスをインターセプトすると、中盤からそのままドリブル突破。PA手前まで運ぶと、利き足とは逆の左足を一閃し、ゴール右隅に決め切った。2024年夏に海外移籍した佐野にとって加入後初ゴールとなった。
2-0で迎えた後半8分に1人退場となったマインツ。しかし数的不利の状況で佐野が躍動する。同15分、佐野は再び鋭い読みで相手のパスをカット。即座にドリブルのスイッチを入れて、右サイドを疾走する。PA右ライン上まで来ると、飛び出した相手GKや相手の守備陣の動きを見計らい、ファーサイドに向けて絶妙な角度とスピードのスルーパス。MFパウル・ネベルのゴールをアシストした。
マインツは後半24分にダメ押しの4点目が決まり、4-1で勝利。開幕3試合で2敗1分だったが、待望の白星を手にした。佐野は開幕4試合連続のフル出場を達成している。
ボー・ヘンリクセン監督は佐野の躍動を称賛する。独『キッカー』によると、「今日の海舟は圧巻だ」と褒め称えた。
また佐野は「いつも通りチームのためにプレーし、幸運にもゴールでチームに貢献することができた。本当にうれしい」と喜びを語る。「ゴールを決めることが主な仕事ではないけど、何より重要なのはトレーニングでもピッチ上のあらゆる場面でも常にハードワークを続けること」と好調の要因を振り返った。
