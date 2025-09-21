歌手の浜崎あゆみ（46）が21日までに自身のインスタグラムを更新。「エイベックス」の松浦勝人会長（60）との2ショットや円陣ショットを披露した。

「アジアツアー後半戦スタートin大阪の初日はマサが本番前の気合い入れの円陣から参加(これは本当にめちゃくちゃ珍しいことです！笑)」と書き出すと、ゴールドの衣装姿の自身が松浦会長と寄り添い励まされる姿や、自身がスタッフ、松浦会長と手を組んで円陣を作っているショットなどをアップ。

「色んなカタチの積み木を慎重に高く高く積み上げた矢先に大暴れして破壊してしまうのを『何回やんだよ！』ってほど繰り返しながらも辿り着かせて頂けたこの唯一の場所で、これまでも現在もこれからもずっとavexでずっとJ-POPでずっとちょっと問題児で、この人達と生きて行こうと改めて強く誓った、そんな日でした」とつづった。

浜崎の投稿に、フォロワーからは「素敵な関係だね」「マジで最高のパートナー」「あゆちゃん安定のマサさん」「2人が揃うの見ると何だか凄く嬉しくなる テンション上がる」「ayuしか勝たんね！とても楽しそうで幸せそうな笑顔のショットあげてくれてありがとう」「やっぱりいい、お二人！復縁して！」といった反響が寄せられている。