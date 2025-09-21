巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治さんが２１日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にご意見番として出演。開催中の世界陸上の２０日に行われた女子５０００メートル決勝で１５分７秒３４で１２位だった日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）をねぎらった。

当日のスタジアムで日本選手の激闘を見守った上原さん。まず３８秒０７の２組３着で２１日の決勝進出を決めた４００メートルリレー予選の小池祐貴（３０）＝住友電工＝、柳田大輝（２２）＝東洋大＝、桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、鵜沢飛羽（とわ、２２）＝ＪＡＬ＝のリレー侍について「とにかくバトンミスさえしなければ大丈夫。世界一美しいバトンのリレーですからね、日本は」と熱く語った。

さらに田中について「リレーもそうですけど、田中希実選手、出し切ったっていう感じでしたよね。あと、１周回るごとのあの声援、すごかったです」と振り返った。

その上で「リラックスというか、笑顔がありましたもんね。走ってる時はもちろん真剣というか獣のような、獲物を捕らえるような感じになりますけど、走る前のあの笑顔、すごく珍しかったと思います」と話していた。